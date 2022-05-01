Подоляк про те, чого очікувати від пропагандистів

Російський Радбез активно поширює фейки та нісенітниці про ситуацію в Україні, а також схвалює рішення, які спрямовані проти нашої держави. Це прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Дивлячись на склад Ради безпеки Росії та на окремих пропагандистів, маю одне питання: цікаво, хто як поводитиметься на Нюрнберзькому трибуналі 2.0? Хто даватиме свідчення та активно співпрацюватиме зі слідством, а хто просто не зможе пережити поразку?

– написав Подоляк.

Реакція користувачів мережі

На допис політика активно відреагували користувачі твітера. Вони висловили власні припущення щодо того, як поводитимуться російські політики та пропагандисти.

"Матвієнко 100% буде розказувати як вона до останнього не розуміла що коїться".

"Соловйов скаже: "Ну за що мені це?".

"Вони там всі боягузи, згадайте тремтячого Наришкіна. 90% із них співпрацюватимуть зi слідством".

"Соловйов співпрацюватиме, мені здається, адже він не дурень зовсім, і слизький тип, перевзувся моментально. Кисельов і Симоньян гордо стоятимуть на своєму. Скабєєва – це питання. Але з собою, думаю, ніхто не покінчить".

"Скабєєва буде чи не найпершою, хто помчить здавати усіх. Навіть свого чоловіка здасть".

"Мєдвєдєв співпрацюватиме, гарантію даю. І ще Пєсков. Дві ганчірки ні на що не здатні, живуть під страхом втратити зарплату".

Секретарю Радбезу Росії повідомили в Україні про підозру

В Україні проти секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева відкрили кримінальну справу за статтею про посягання на територіальну цілісність та незалежність України. Про це 30 квітня повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, Патрушев публічно закликав до порушення територіальної цілісності України. Зокрема тоді, коли виступав за визнання квазіреспублік на окупованому Донбасі.

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