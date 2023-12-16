Глава Кремля продолжает жить в иллюзиях и внушать россиянам "прекрасную" ситуацию в России, "рост" экономики и "стабильность". Впрочем, как рассказал 24 Каналу российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов, россияне все чаще не доверяют Путину.

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Когда Путин лгал во время "прямой линии"

По словам российского оппозиционера, в большинстве своем население России мало верит в словоблудие Владимира Путина. Лишь те, кто всегда поддерживал путинский режим, убедились, что недаром на его стороне.

"Они считают, что он адекватный, активный, шутит и уверен. Здесь очень важна роль оптимизма, потому что в целом настроение достаточно пессимистично в стране. Победой "не пахнет", измучились воевать, санкции, падение уровня жизни, бесконечная истерика и непонятные мятежи, как Евгения Пригожина ", – сказал Галлямов.

Заметьте! Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Путин будет продолжать войну, "пока не уймет свою кровожадность и ненависть". Чиновник призвал украинцев и мир "прекратить жить иллюзиями".

Все вместе создало ощущение "пороховой бочки". Путин с легкостью вешает лапшу на уши людям, которые самостоятельно готовы слушать лжи российского президента.

Любопытно вот что. Когда он начал говорить об "успехах" российской экономики, то постоянно покашливал. Принято считать, что постоянное покашливание может свидетельствовать о лжи,

– заметил российский политолог.

Перейдя к теме "СВО", Путин перестал бухыкать. В таком случае можно предположить, что глава Кремля верит в "победы" российской оккупационной армии на фронте в Украине.

Стратегия экспансии Путина начала рухнуть

Как отметил Галлямов, немало российского населения сейчас в выигрыше и война России с Украиной только им на пользу. Поскольку военные заводы сейчас работают в несколько смен, соответственно много рабочих мест и высокооплачиваемых зарплат.

Есть населенные пункты и группы, где сгруппированы военные предприятия, у которых у людей много денег, они их тратят, торговля процветает и рестораны открываются. У таких людей присутствует чувство, что все неплохо,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Такие россияне слышат из уст Путина ложь о "молниеносных" перспективах российской экономики и соглашаются с этим, потому что это не противоречит их ощущениям. Однако людей, чей уровень жизни снижается, раздражают слова кремлевского руководителя. Количество таких людей растет, несмотря на все "острова" стабильности, которые еще остались в России.

В общем, количество людей, которых раздражает "клюква", начинает расти. Путь лжи и розовых иллюзий, рисуемый Путиным, такой тупиковый. Он способен влиять на все меньшее количество людей. Это не стратегия экспансии, это стратегия постепенного отступления,

– резюмировал российский оппозиционер.

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