Интересные факты и цифры о 3-ем туре УПЛ

В третьем туре УПЛ было сыграно шесть матчей. Они отличились как новыми рекордами, так и необычными достижениями клубов.

В Запорожье зафиксирована первая ничья с начала нового Чемпионата. Произошло это только в 15-й игре, что является рекордом в УПЛ.

800-й матч "Динамо" в УПЛ: +591=134-75 мяча 1730-516.

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210-я рекордная в Чемпионатах ничья "Карпат".

Безвыигрышная серия "Шахтера" во встречах с "Динамо" с 26 мая 2017 года продолжается в УПЛ уже 6 матчей: ничья и 5 поражений.

"Динамо" с 4 марта нынешнего года не знает поражений в УПЛ уже 14 игр подряд: 13 побед и ничья.

"Шахтер" обходится без ничьих в УПЛ с 5 ноября 2017 года уже 21 матч: 16 побед и 5 поражений.

Голевая серия "Динамо" в Чемпионатах длится 16 игр – 30 голов.

Завершается гостевая серия "Шахтера" в УПЛ, которая длилась 10 игр.

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90-й гостевой матч александрийцев в Чемпионатах: +17=28-45 мяча 75-144.

"Александрия" с 24 февраля не проигрывает в УПЛ на протяжении рекордных для клуба 15-ти игр: +10=5.

"Александрия" удерживает и клубные рекордные победные серии в Чемпионатах, как общую, длится 8 игр, так и гостевую – 5 матчей.

Александрийцы не пропускают голов в Чемпионатах на протяжении 360-ти минут.

"Ворскла" прерывает безвыигрышную серию в Чемпионатах, которая длилась 5 игр: 2 ничьи и 3 поражения.

"Ворскла" прерывает в УПЛ свою безголевую серию, которая длилась 263 минуты.

Юрий Вернидуб провел 190-й матч в Чемпионатах в роли главного тренера: +80=50-60 мяча 271-231.

25-я в УПЛ победа Александра Хацкевича у руля "Динамо".

"Заря" завершает свой безничейный сериал в УПЛ, который длился 11 игр подряд: 4 победы и 7 поражений.

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"Карпаты" при Олеге Бойчишине на своем поле 1-й раз играют вничью в Чемпионатах – в 12-й игре.

"Олимпик" прерывает безничейную серию в УПЛ, длиной в 7 игр: 2 победы и 5 поражений.

1-я в УПЛ домашняя ничья "Карпат" с "Олимпиком" (в 6-й игре).

2-я в Чемпионатах волевая победа "Мариуполя" над "Арсеналом-Киев".

"Арсенал-Киев" терпит 3-е подряд домашнее поражение в УПЛ, повторяя клубный антирекорд.

"Канониры" прерывают свою безголевую серию в УПЛ, которая длилась 401 минуту.

90-й раз в УПЛ пробивали пенальти игроки "Мариуполя" – 68-й гол.

1-й раз в Чемпионатах реализовывает пенальти Руслан Фомин ("Мариуполь") – после 2-го удара с "отметки".

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250-й матч в УПЛ проводит Никита Каменюка ("Заря"), 200-й – Павел Ксенз ("Олимпик"), 100-й – Виталий Буяльский ("Динамо"), 50-й – Виктор Цыганков ("Динамо"), дебютировало 5 игроков – Вадим Янчак ("Львов"), Карека ("Ворскла"), Богдан Леднев ("Заря"), Тейшейра ("Олимпик"), Владислав Алексеев ("Арсенал-Киев").

В 4-м для себя клубе УПЛ дебютирует Сергей Гринь ("Арсенал-Киев").

1-й раз покидают поле в УПЛ Александр Голиков ("Львов", в 3-й игре), Юрий Коломоец ("Ворскла", в 65-й).

10-й гол в УПЛ забивает Марьян Швед ("Карпаты"), 1-й – Карека ("Ворскла", в 1-й игре), Тейшейра ("Олимпик", в 1-й), Рафаэл Ратау ("Заря", во 2-й), Лола ("Арсенал-Киев", в 3-й), Алексей Савченко ("Черноморец", в 24-й), Франчиско Ди Франко ("Карпаты", в 30-й).

5-й в Чемпионатах не забитый пенальти в ворота Богдана Шуста ("Ворскла", 16-й удар с "отметки").

1-й в УПЛ 11-метровый удар в исполнении Бруно ("Львов", 3-й матч) оказался нереализованным.

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