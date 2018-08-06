Интересные факты и цифры о 3-ем туре УПЛ
В третьем туре УПЛ было сыграно шесть матчей. Они отличились как новыми рекордами, так и необычными достижениями клубов.
В Запорожье зафиксирована первая ничья с начала нового Чемпионата. Произошло это только в 15-й игре, что является рекордом в УПЛ.
800-й матч "Динамо" в УПЛ: +591=134-75 мяча 1730-516.
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210-я рекордная в Чемпионатах ничья "Карпат".
Безвыигрышная серия "Шахтера" во встречах с "Динамо" с 26 мая 2017 года продолжается в УПЛ уже 6 матчей: ничья и 5 поражений.
"Динамо" с 4 марта нынешнего года не знает поражений в УПЛ уже 14 игр подряд: 13 побед и ничья.
"Шахтер" обходится без ничьих в УПЛ с 5 ноября 2017 года уже 21 матч: 16 побед и 5 поражений.
Голевая серия "Динамо" в Чемпионатах длится 16 игр – 30 голов.
Завершается гостевая серия "Шахтера" в УПЛ, которая длилась 10 игр.
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90-й гостевой матч александрийцев в Чемпионатах: +17=28-45 мяча 75-144.
"Александрия" с 24 февраля не проигрывает в УПЛ на протяжении рекордных для клуба 15-ти игр: +10=5.
"Александрия" удерживает и клубные рекордные победные серии в Чемпионатах, как общую, длится 8 игр, так и гостевую – 5 матчей.
Александрийцы не пропускают голов в Чемпионатах на протяжении 360-ти минут.
"Ворскла" прерывает безвыигрышную серию в Чемпионатах, которая длилась 5 игр: 2 ничьи и 3 поражения.
"Ворскла" прерывает в УПЛ свою безголевую серию, которая длилась 263 минуты.
Юрий Вернидуб провел 190-й матч в Чемпионатах в роли главного тренера: +80=50-60 мяча 271-231.
25-я в УПЛ победа Александра Хацкевича у руля "Динамо".
"Заря" завершает свой безничейный сериал в УПЛ, который длился 11 игр подряд: 4 победы и 7 поражений.
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"Карпаты" при Олеге Бойчишине на своем поле 1-й раз играют вничью в Чемпионатах – в 12-й игре.
"Олимпик" прерывает безничейную серию в УПЛ, длиной в 7 игр: 2 победы и 5 поражений.
1-я в УПЛ домашняя ничья "Карпат" с "Олимпиком" (в 6-й игре).
2-я в Чемпионатах волевая победа "Мариуполя" над "Арсеналом-Киев".
"Арсенал-Киев" терпит 3-е подряд домашнее поражение в УПЛ, повторяя клубный антирекорд.
"Канониры" прерывают свою безголевую серию в УПЛ, которая длилась 401 минуту.
90-й раз в УПЛ пробивали пенальти игроки "Мариуполя" – 68-й гол.
1-й раз в Чемпионатах реализовывает пенальти Руслан Фомин ("Мариуполь") – после 2-го удара с "отметки".
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250-й матч в УПЛ проводит Никита Каменюка ("Заря"), 200-й – Павел Ксенз ("Олимпик"), 100-й – Виталий Буяльский ("Динамо"), 50-й – Виктор Цыганков ("Динамо"), дебютировало 5 игроков – Вадим Янчак ("Львов"), Карека ("Ворскла"), Богдан Леднев ("Заря"), Тейшейра ("Олимпик"), Владислав Алексеев ("Арсенал-Киев").
В 4-м для себя клубе УПЛ дебютирует Сергей Гринь ("Арсенал-Киев").
1-й раз покидают поле в УПЛ Александр Голиков ("Львов", в 3-й игре), Юрий Коломоец ("Ворскла", в 65-й).
10-й гол в УПЛ забивает Марьян Швед ("Карпаты"), 1-й – Карека ("Ворскла", в 1-й игре), Тейшейра ("Олимпик", в 1-й), Рафаэл Ратау ("Заря", во 2-й), Лола ("Арсенал-Киев", в 3-й), Алексей Савченко ("Черноморец", в 24-й), Франчиско Ди Франко ("Карпаты", в 30-й).
5-й в Чемпионатах не забитый пенальти в ворота Богдана Шуста ("Ворскла", 16-й удар с "отметки").
1-й в УПЛ 11-метровый удар в исполнении Бруно ("Львов", 3-й матч) оказался нереализованным.
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