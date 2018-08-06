Цікаві факти та цифри про 3-ій тур УПЛ

У третьому турі УПЛ було зіграно шість матчів. Вони відзначилися як новими рекордами, так і незвичними досягненнями клубів.

У Запоріжжі зафіксована перша нічия з початку нового Чемпіонату. Сталося це лише у 15-й грі, що є рекордом в УПЛ.

800-й матч "Динамо" в УПЛ: +591=134-75 м’ячі 1730-516.

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210-а рекордна у Чемпіонатах нічия "Карпат".

Безвиграшна серія "Шахтаря" у зустрічах з "Динамо" з 26 травня 2017 року триває в УПЛ вже 6 матчів: нічия і 5 поразок.

"Динамо" з 4 березня нинішнього року не знає поразок в УПЛ вже 14 ігор поспіль: 13 перемог та нічия.

"Шахтар" обходиться без нічиїх в УПЛ з 5 листопада 2017 року вже 21 матч: 16 перемог і 5 поразок.

Гольова серія "Динамо" у Чемпіонатах триває 16 ігор – 30 голів.

Завершується гостьова серія "Шахтаря" в УПЛ, яка тривала 10 ігор.

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90-й гостьовий матч олександрійців у Чемпіонатах: +17=28-45 м’ячі 75-144.

"Олександрія" з 24 лютого не програє в УПЛ впродовж рекордних для клубу 15-ти ігор: +10=5.

"Олександрія" утримує і клубні рекордні переможні серії в Чемпіонатах, як загальну, що триває 8 ігор, так і гостьову – 5 матчів.

Олександрійці не пропускають голів у Чемпіонатах впродовж 360-ти хвилин.

"Ворскла" перериває безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка тривала 5 ігор поспіль: 2 нічиї та 3 поразки.

"Ворскла" перериває в УПЛ свою безгольову серію, яка тривала 263 хвилини.

Юрій Вернидуб провів 190-й матч у Чемпіонатах в ролі головного тренера: +80=50-60 м’ячі 271-231.

25-а в УПЛ перемога Олександра Хацкевича біля керма "Динамо".

"Зоря" завершує свій безнічийний серіал в УПЛ, який тривав 11 ігор поспіль: 4 перемоги та 7 поразок.

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"Карпати" при Олегу Бойчишину на своєму полі 1-й раз грають внічию у Чемпіонатах – у 12-й грі.

"Олімпік" перериває безнічийну серію в УПЛ, довжиною у 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок.

1-а в УПЛ домашня нічия "Карпат" з "Олімпіком" (у 6-й грі).

2-а у Чемпіонатах вольова перемога "Маріуполя" над "Арсеналом-Київ".

"Арсенал-Київ" зазнає 3-ї поспіль домашньої поразки в УПЛ, повторюючи клубний антирекорд.

"Каноніри" переривають свою безгольову серія в УПЛ, що тривала 401 хвилину.

90-й раз в УПЛ пробивали пенальті гравці "Маріуполя" – 68-й гол.

1-й раз у Чемпіонатах реалізовує пенальті Руслан Фомін ("Маріуполь") – після 2-го удару з "позначки".

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250-й матч в УПЛ проводить Микита Каменюка ("Зоря"), 200-й – Павло Ксьонз ("Олімпік"), 100-й – Віталій Буяльський ("Динамо"), 50-й – Віктор Циганков ("Динамо"), дебютувало 5 гравців – Вадим Янчак ("Львів"), Карека ("Ворскла"), Богдан Лєднєв ("Зоря"), Тейшейра ("Олімпік"), Владислав Алєксєєв ("Арсенал-Київ").

У 4-му для себе клубі УПЛ дебютує Сергій Гринь ("Арсенал-Київ").

1-й раз вилучаються в УПЛ Олександр Голіков ("Львів", у 3-й грі), Юрій Коломоєць ("Ворскла", у 65-й).

10-й гол в УПЛ забиває Мар’ян Швед ("Карпати"), 1-й – Карека ("Ворскла", у 1-й грі), Тейшейра ("Олімпік", у 1-й), Рафаел Ратау ("Зоря", у 2-й), Лола ("Арсенал-Київ", у 3-й), Олексій Савченко ("Чорноморець", у 24-й), Франчіско Ді Франко ("Карпати", у 30-й).

5-й у Чемпіонатах не забитий пенальті у ворота Богдана Шуста ("Ворскла", 16-й удар з "позначки").

1-й в УПЛ 11-метровий удар у виконанні Бруно ("Львів", 3-й матч) виявився нереалізованим.

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