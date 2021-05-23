Украина предупреждала, какие могут быть международные правовые последствия. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Санкции могут лишь усилить

По словам Арестовича, Министерство иностранных дел активно работает над этим вопросом.

Офис Президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и другим носят характеристики ползучей аннексии,

– заметил представитель.

Чиновник подчеркнул, что действия оккупантов могут быть причиной усиления антироссийских санкций или аргументом, который не позволит снять предыдущие ограничения. Партнеры Украины понимают, о чем говорится.

"Термин "ползучая аннексия" звучит все чаще. Думаю, об этом скажут Путину и на встрече с Байденом. И президент Зеленский поднимет эту тему", – сказал Арестович.

МИД готовит ряд дел

Спикер подчеркнул, что МИД сейчас готовит ряд заявлений по ситуации. Это будет предметом разбирательств в международных судах, в международных организациях. По словам представителя, этот аргумент ухудшает позицию России в мирном урегулировании.

Что этому предшествовало