Украина предупреждала, какие могут быть международные правовые последствия. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
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Санкции могут лишь усилить
По словам Арестовича, Министерство иностранных дел активно работает над этим вопросом.
Офис Президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и другим носят характеристики ползучей аннексии,
– заметил представитель.
Чиновник подчеркнул, что действия оккупантов могут быть причиной усиления антироссийских санкций или аргументом, который не позволит снять предыдущие ограничения. Партнеры Украины понимают, о чем говорится.
"Термин "ползучая аннексия" звучит все чаще. Думаю, об этом скажут Путину и на встрече с Байденом. И президент Зеленский поднимет эту тему", – сказал Арестович.
МИД готовит ряд дел
Спикер подчеркнул, что МИД сейчас готовит ряд заявлений по ситуации. Это будет предметом разбирательств в международных судах, в международных организациях. По словам представителя, этот аргумент ухудшает позицию России в мирном урегулировании.
Что этому предшествовало
- Оккупанты на Донбассе начали опечатывать якобы "бесхозные" дома. Арестовывали квартиры, хозяева которых уехали и не платят за услуги ЖКХ.
- В апреле оккупационные власти заявили о "национализации" имущества украинских банков и "списании кредитов".