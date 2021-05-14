Оккупанты начали опечатывать "бесхозные" квартиры на Донбассе
На оккупированных землях Донецкой области пророссийские администрации начали опечатывать недвижимость, которую считают якобы "бесхозной". Арестовывают квартиры, хозяева которых уехали и не платят за коммунальные услуги.
Источник:24 канал
Так называемые СМИ оккупантов пишут, что сотрудники "исполнительной службы ДНР" начали арестовывать квартиры жителей оккупированной Донбасса. В соцсетях появляются фото таких квартир.
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Оккупанты опечатывают "бесхозные" квартиры
На дверях представители так называемой оккупационной администрации оставляют сообщения с надписью – "опечатано исполнительной службой". Кроме того, там указывают номер телефона местного мобильного оператора.
Журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по указанному номеру. Ответил человек, который подтвердил, что действительно занимается вопросами опечатанных квартир.
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