На оккупированных землях Донецкой области пророссийские администрации начали опечатывать недвижимость, которую считают якобы "бесхозной". Арестовывают квартиры, хозяева которых уехали и не платят за коммунальные услуги.

Так называемые СМИ оккупантов пишут, что сотрудники "исполнительной службы ДНР" начали арестовывать квартиры жителей оккупированной Донбасса. В соцсетях появляются фото таких квартир.

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Оккупанты опечатывают "бесхозные" квартиры

На дверях представители так называемой оккупационной администрации оставляют сообщения с надписью – "опечатано исполнительной службой". Кроме того, там указывают номер телефона местного мобильного оператора.

Журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по указанному номеру. Ответил человек, который подтвердил, что действительно занимается вопросами опечатанных квартир.

Обратите внимание! Оккупанты "национализировали" имущество украинских банков и якобы "списали" кредиты, которые взяли жители оккупированных территорий. Кроме того, уже ранее администрации оккупантов заявляли, что забирают жилье украинцев на Донбассе, если в течение года хозяева не появятся по определенному порядку.