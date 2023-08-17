Департамент киберполиции и Главное следственное управление Нацполиции разоблачили группу преступников. Правоохранители рассказали, какие схемы придумали эти злоумышленники.

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Как "продавцы" обманывали пользователей

42-летний житель Киева вместе с сообщниками претворил в жизнь несколько схем. Он создал фейковый аккаунт для торгов на популярном интернет-аукционе и привлек к управлению им 59-летнего знакомого. Вместе они выставляли на продажу антикварные, сувенирные и коллекционные монеты. Конечно, этого товара у них не было в наличии.

Когда появлялись победители торгов, мошенники просили у них предоплату на банковские карты и обещали после ее получения отправить лоты по почте. Однако после перечисления денег они просто исчезали.

Какую еще схему они придумали

Кроме этого, киевляне создали фейковые страницы магазинов в соцсетях и начали "продавать" по сниженным ценам мебель и другие несуществующие товары. К этой схеме злоумышленники привлекли 29-летнюю харьковчанку. Мошенники снова требовали полную предоплату от клиентов и тоже исчезали с их деньгами.

А еще организатор и его подельник занимались схемой с дроп-картами для вывода денег. Также известно, что этот организатор планировал преступную деятельность, координировал действия подельников и распределял между ними украденные деньги.

Установлено 17 преступных эпизодов, совершенных фигурантами. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 330 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Они сообщили фигурантам о подозрении в мошенничестве. Суд получил обвинительный акт.

Правоохранители пытаются попасть в дом фигурантов / Фото Киберполиции Украины



Вещи фигурантов и доказательства / Фото Киберполиции Украины

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