Как подчеркивается в сообщении компании, патриотическая позиция Интерпайп всегда была раздражителем для России. Так, еще в 2019 году государство-агрессорка ввело эмбарго на продукцию компании и внесло ее руководство в санкционные списки.

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Компания опровергла сотрудничество с Россией и рассказала о помощи ВСУ

"Интерпайп ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке России. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему недостоверна и инициирована неблагополучными конкурентами с целью нанесения ущерба деловой репутации компании, как ведущего национального производителя стальных труб и железнодорожной продукции", – заявляет компания.

В компании также подчеркнули, что с самого начала полномасштабной агрессии России помогают удерживать экономическую стабильность страны:

Наши заводы, в особенности в Никополе, работают в условиях постоянных артиллерийских обстрелов со стороны россиян. Компания стабильно выплачивает заработную плату всем сотрудникам. Интерпайп оказывает системную помощь Вооруженным Силам Украины, медикам и гражданским. Сейчас почти 1 тысяча наших работников служит в рядах ВСУ и Территориальной Обороны.

В настоящее время продукция Интерпайп экспортируется на мировые рынки Евросоюза, США, стран Ближнего Востока. Компания является поставщиком продукции мировым лидерам нефтегазовой отрасли и машиностроения: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn. Также Интерпайп является многолетним надежным партнером по нефтегазовой отрасли Украины.

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