Как подчеркивается в сообщении компании, патриотическая позиция Интерпайп всегда была раздражителем для России. Так, еще в 2019 году государство-агрессорка ввело эмбарго на продукцию компании и внесло ее руководство в санкционные списки.
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Компания опровергла сотрудничество с Россией и рассказала о помощи ВСУ
"Интерпайп ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке России. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему недостоверна и инициирована неблагополучными конкурентами с целью нанесения ущерба деловой репутации компании, как ведущего национального производителя стальных труб и железнодорожной продукции", – заявляет компания.
В компании также подчеркнули, что с самого начала полномасштабной агрессии России помогают удерживать экономическую стабильность страны:
Наши заводы, в особенности в Никополе, работают в условиях постоянных артиллерийских обстрелов со стороны россиян. Компания стабильно выплачивает заработную плату всем сотрудникам. Интерпайп оказывает системную помощь Вооруженным Силам Украины, медикам и гражданским. Сейчас почти 1 тысяча наших работников служит в рядах ВСУ и Территориальной Обороны.
В настоящее время продукция Интерпайп экспортируется на мировые рынки Евросоюза, США, стран Ближнего Востока. Компания является поставщиком продукции мировым лидерам нефтегазовой отрасли и машиностроения: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn. Также Интерпайп является многолетним надежным партнером по нефтегазовой отрасли Украины.
О компании
- Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции.
- Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.
- В 2022 году Интерпайп реализовал 384 тысячи тонн трубной продукции и 87 тысяч тонн железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.
- В Интерпайпе работают 10 тысяч сотрудников. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,8 миллиарда гривен.