Як підкреслюється у повідомленні компанії, патріотична позиція Інтерпайп завжди була подразником для Росії. Так, ще у 2019 році держава-агресорка запровадила ембарго на продукцію компанії та внесла її керівництво до санкційних списків.

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Компанія спростувала співпрацю з Росією та розповіла про допомогу ЗСУ

"Інтерпайп ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку Росії. Серія публікацій в ангажованих та недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною та ініційована недоброчесними конкурентами з метою завдання шкоди діловій репутації компанії, як провідного національного виробника сталевих труб та залізничної продукції", – заявляє компанія.

В компанії також підкреслили, що із самого початку повномасштабної агресії Росії допомагають утримувати економічну стабільність країни:

Наші заводи, особливо у Нікополі, працюють в умовах постійних артилерійських обстрілів з боку росіян. Компанія стабільно виплачує заробітну плату всім співробітникам. Інтерпайп надає системну допомогу Збройним Силам України, медикам та цивільним. Зараз майже 1 тисяча наших працівників служить у лавах ЗСУ та Територіальної Оборони.

Наразі продукція Інтерпайп експортується на світові ринки Євросоюзу, США, країн Близького сходу. Компанія є постачальником продукції світовим лідерам нафтогазової галузі та машинобудування: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn тощо. Також Інтерпайп є багаторічним надійним партнером нафтогазової галузі України.

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