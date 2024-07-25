Военные, которые получили машины, в начале полномасштабного вторжения выполняли боевые задачи в Киевской, Донецкой областях, позже участвовали в контрнаступлении в Харьковской области, Бахмутской операции, в контрнаступлении в Запорожской области.

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"Интерпайп системно поддерживает 132 отдельный разведывательный батальон с начала большой войны, в частности пикапами и грузовыми автомобилями. Передавали фуры, тягачи, трал. Недавно передали два багги, а теперь автопарк батальона усилен двумя американскими бронированными внедорожниками "Хамви", – рассказывает военный.

По оценкам военных, переданные автомобили маневренные, мощные (имеют 6-литровый турбированный дизельный двигатель) и достаточно комфортные. "Хамви" лучше приспособлены для выполнения различного типа боевых задач в сложных обстоятельствах, чем большинство легкобронированных автомобилей других марок. На одном из авто установлен боевой модуль, который позволит вести пулеметный огонь.

Простыми словами, "Хамви" – это надежные и живучие рабочие машины, проверенные не одной войной. Они помогут нам эффективно выполнить задание и вернуться на позиции живыми и целыми. Мы знаем случаи, когда "Хамви" успешно возвращались после десяти попаданий,

– рассказывает военный.