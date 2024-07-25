Військовики, які отримали машини, на початку повномасштабного вторгнення виконували бойові завдання в Київській, Донецькій областях, пізніше брали участь у контрнаступі на Харківщині, Бахмутській операції, в контрнаступі в Запорізькій області.

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"Інтерпайп системно підтримує 132 окремий розвідувальний батальйон з початку великої війни, зокрема пікапами та вантажними автівками. Передавали фури, тягачі, трал. Нещодавно передали два багі, а тепер автопарк батальйону посилений двома американськими броньованими позашляховиками "Хамві", – розповідає військовий.

За оцінками військових, передані автомобілі маневрені, потужні (мають 6-літровий турбований дизельний двигун) та достатньо комфортні. "Хамві" краще пристосовані для виконання різного типу бойових завдань у складних обставинах, ніж більшість легкоброньованих автомобілів інших марок. На одному з авто встановлений бойовий модуль, який дозволить вести кулеметний вогонь.

Простими словами, "Хамві" – це надійні та живучі робочі машини, перевірені не однією війною. Вони допоможуть нам ефективно виконати завдання та повернутись на позиції живими та цілими. Ми знаємо випадки, коли "Хамві" успішно повертались після десяти влучань,

– розповідає військовий.