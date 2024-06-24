Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко объяснила 24 Каналу, что новый закон должен еще больше обезопасить волонтеров, общественные организации, благотворительные фонды. А также военнослужащих, которые защищают нас.
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Льгота расширилась
До принятия нового закона существовала так называемая льгота – освобождение от налога. Она действовала в случае, если волонтеры передавали помощь под акт приема-передачи участникам боевых действий.
Теперь эта льгота просто расширилась на весь круг военнослужащих. Статус участника боевых действий уже не является обязательным условием, как раньше. Напомню, что получение этого статуса – довольно долгая бюрократическая процедура,
– отметила народный депутат.
Очень часто за помощью обращаются только мобилизованные, которые прошли обучение и отправляются на передовую. Им нужно очень много вещей, оборудование, средств для защиты. Однако они априори не могут иметь статуса участника боевых действий.
Важное относительно нормы этого закона – не имеет значения, когда была передана помощь военным – до или после введения новых правил – уже не нужно волноваться о возможном возникновении проблем у волонтеров, общественных организаций или благотворительных фондов.
Надеемся, что эта норма облегчит их работу по оказанию помощи. Теперь им не нужно искать военного с таким статусом, чтобы ему по закону передать без налогообложения эту помощь. В то же время акт приема-передачи, отчетности остаются, как и раньше,
– подчеркнула Галина Васильченко.
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