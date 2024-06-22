Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы Сергей Притула, заметив, что командно-штабные машины чрезвычайно нужны многим подразделениям.

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Сколько удалось передать КШМ на фронт

Как отметил Притула, военные обращаются к ним тогда, когда поступает определенная техника. Это может быть бронетранспортер, который передали международные партнеры или украинская оборонка, или даже обычный микроавтобус, грузовики от волонтеров.

Их нужно переоборудовать по функционалу на командно-штабную машину. Туда помещают технические средства, которые позволят командованию оперативно управлять ведением боя. От этого зависит безопасность военных, находящихся в окопах.

С начала полномасштабного вторжения удалось передать уже более 320 командно-штабных машин на фронт. Еще около 80 – отдельно оборудовали связью. Это – сложный проект, ведь деньги на него преимущественно идут от бизнеса, а не от физических лиц.

Физические лица не донатят на этот проект, потому что некоторые российские ИПСО проникли в наше общество. Когда донор видит такие слова как "командная" и "штабная"... Люди не любят командиров. Считают, что в штабах сидят плохие люди. И не задумываются, что безопасность и функционирование штаба является залогом выживания военных в окопе. Без руководства, без оперативного командования в режиме онлайн люди превращают в группу разрозненных лиц, которые остаются без тех, кто дает указания на перемещение или отступление в случае необходимости. Хотелось бы, чтобы люди больше донатили на это направление,

– отметил Притула.

Обратите внимание! Задонатить на оборудование командно-штабных машин вы можете по ссылке на сайте Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Кроме того, Фонд Сергея Притулы вместе с Сергеем Стерненко и Monobank начали большой сбор на 160 миллионов гривен. Эти средства пойдут на тысячу приборов ночного видения для ВСУ. Наши военные смогут видеть в абсолютной темноте.