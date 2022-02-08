Интервью с боевиками: Ткаченко обвинил Reuters в легитимизации терроризма

Александр Ткаченко обвинил журналистов в легитимизации террористов с оккупированных территорий Украины. Все из-за интервью с главарем пророссийских боевиков.

Так, журналисты Reuters записали интервью с боевиком в оккупированном Донецке. Министр культуры и информационной политики отметил, что цитировать террористов не будет, поскольку их риторика за 8 лет войны не изменилась.

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Ткаченко подчеркнул, что оценку боевикам даст суд или трибунал. Однако министр имеет вопросы к журналистам, которые, по его словам, легитимизируют терроризм. Таким образом СМИ дали преступникам площадку для озвучивания идей Кремля.

Могут ли журналисты посещать оккупированные территории

Ткаченко напомнил, что иностранный журналист имеет право посетить оккупированные территории, но делать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Другой способ является нарушением законодательства Украины.

Потому что перед тем, как ехать туда и писать, стоит взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать,

– подчеркнул Ткаченко.

О каком интервью говорится

Журналисты поговорили с главарем так называемой псевдореспублики Денисом Пушилиным. В публикации они даже назвали боевика "лидером сепаратистов".

В украинском Министерстве иностранных дел напомнили медийщикам, что в Донецкой области не сепаратисты, а российская оккупационная администрация.

Текст поста Александра Ткаченко:

В последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью с так называемыми лидерами так называемой республики, которая признана украинским государством как террористическая группировка. Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний такой случай произошел с Reuters – поэтому решил отреагировать.

Цитировать террористов я не собираюсь, скажу лишь, что их риторика за почти 8 лет не изменилась и в двух словах выглядит как "Путин пАмАги". Но у меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон – легитимизируют терроризм. Вместе с тем, давая преступникам площадку для озвучивания идей Кремля.

Это все в то время, когда лидеры всего цивилизованного мира поддерживают Украину в ее стремлении к миру и территориальной целостности.

Думаю, время в очередной раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это он должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения.

Пересечение иным образом будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил.

Потому что перед тем, как ехать туда и писать, стоит взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать.