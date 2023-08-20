Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что интервью Лукашенко было наполнено ложью и манипуляциями.

Смотрите также Новая ось и битва за "Глобальный Юг": для чего Иран и Беларусь затягивают в ШОС

Что наговорил Лукашенко в интервью

Как подчеркнул Латушко, Лукашенко нагло убеждал, что якобы Украина сама угрожала его стране, поэтому дал разрешение российским войскам зайти на территорию Беларуси.

Это очень наглое и возмутительное заявление. Сначала была агрессия из Беларуси, а уже потом были осуществлены меры со стороны Украины.

Лукашенко работает на аудиторию. Главный смысл – попытаться зайти на украинское информационное пространство. Важно было попытаться зайти туда, достучаться до зрителей в России и Беларуси. Пытается создать впечатление, что в войне виновата сама Украина,

– объяснил Латушко.

Смотрите разговор с Павлом Латушко на ютубе 24 Канала

Лукашенко, как и российские пропагандисты, пытается снова продвинуть тезис о необходимости переговоров. Он прекрасно отдает себе отчет, что победа Украины приведет к падению России и его режиму.

Главные нарративы – Украина виновата. Надо сдаться. Украина должна отдать территории, а Запад вас предаст. А Путин еще и справедлив и добр. Он даже здесь умудрился подсластить Путину,

– заметил Латушко.

Новое интервью Лукашенко: коротко