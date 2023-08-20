Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что интервью Лукашенко было наполнено ложью и манипуляциями.
Смотрите также Новая ось и битва за "Глобальный Юг": для чего Иран и Беларусь затягивают в ШОС
Что наговорил Лукашенко в интервью
Как подчеркнул Латушко, Лукашенко нагло убеждал, что якобы Украина сама угрожала его стране, поэтому дал разрешение российским войскам зайти на территорию Беларуси.
Это очень наглое и возмутительное заявление. Сначала была агрессия из Беларуси, а уже потом были осуществлены меры со стороны Украины.
Лукашенко работает на аудиторию. Главный смысл – попытаться зайти на украинское информационное пространство. Важно было попытаться зайти туда, достучаться до зрителей в России и Беларуси. Пытается создать впечатление, что в войне виновата сама Украина,
– объяснил Латушко.
Смотрите разговор с Павлом Латушко на ютубе 24 Канала
Лукашенко, как и российские пропагандисты, пытается снова продвинуть тезис о необходимости переговоров. Он прекрасно отдает себе отчет, что победа Украины приведет к падению России и его режиму.
Главные нарративы – Украина виновата. Надо сдаться. Украина должна отдать территории, а Запад вас предаст. А Путин еще и справедлив и добр. Он даже здесь умудрился подсластить Путину,
– заметил Латушко.
Новое интервью Лукашенко: коротко
- Александр Лукашенко поговорил с пророссийской "журналисткой" Дианой Панченко. Он снова наговорил много всякого бреда.
- Лукашенко цинично убеждал, что войны можно было бы избежать. И даже сейчас ее не поздно остановить. Нужно всего лишь выполнить требования России.
- Конечно же, Лукашенко также начал делать множество комплиментов Путину. Он считает, что "бункерный" стал еще "мудрее и хитрее".