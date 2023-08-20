Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, інтерв'ю Лукашенка було наповнене брехнею та маніпуляціями.

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Що наговорив Лукашенко в інтерв'ю

Як наголосив Латушко, Лукашенко нахабно переконував, що нібито Україна сама погрожувала його країні, арештувала активи, розвернула ракети тому він дав дозвіл російським військам зайти на територію Білорусі.

Це надзвичайно нахабна та обурлива заява. Спершу була агресія з Білорусі, а вже потім були впроваджені різні заходи з боку України.

Лукашенко працює на аудиторію. Головний сенс – спробувати зайти на український інформаційний простір. Важливо було спробувати зайти туди, достукатися до глядачів в Росії та Білорусі. Намагається створити враження, що у війні винна сама Україна,

– пояснив Латушко.

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Лукашенко, як і російські пропагандисти, намагається знову просунути тезу про необхідність переговорів. Він чудово усвідомлює, що перемога України приведе до падіння Росії та його режиму.

Головні наративи – Україна винна. Треба здатися. Україна має віддати території, а Захід вас зрадить. А Путін ще й справедливий і добрий. Він навіть тут примудрився підсолодити Путіну,

– зауважив Латушко.

Нове інтерв'ю Лукашенка: коротко