Що Лукашенко бреше про війну

Абсурдні тези Лукашенка поширили білоруські ЗМІ, інформує 24 Канал. Росія скоює геноцид українців. Тим часом самопроголошений президент Білорусі заявив, що війни начебто можна було уникнути, а зараз її ще не пізно зупинити. Це після того, коли Росія вбила сотні українських дітей та фактично стерла з лиця землі цілі міста.

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З території Білорусі в Україну летять ракети. Водночас Лукашенко взявся брехати, що якщо українці не зайдуть на територію Білорусі, його країна "ніколи не вступить у цю гарячу війну".

Також не обійшлося без розхвалювання "другої армії світу", яка успішно пакетизується, та балачок про російську техніку, яка на словах – дуже могутня, а на ділі дуже добре горить.

Російські окупанти тікали з-під Києва від ЗСУ так, що аж гай шумів. Однак, за версією Лукашенка, це Путін відвів війська, щоб не збільшувати кількість жертв. До слова, лише у Маріуполі може мовитися про 100 тисяч жертв внаслідок російської агресії.

У розмові з пропагандисткою Панченко самопроголошений президент Білорусі пригадав, що за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін просив його "прикрити, якщо що". Нагадаємо, що прикрити від Гааги не вийде.

Також не обійшлося без бідкання на Захід та брязкання ядерною зброєю. Схоже, цю звичну Лукашенко перейняв у "бункерного діда". Окрім того, Лукашенко зробив низку компліментів Путіну. Той, за словами самопроголошеного президента Білорусі, став ще "мудрішим та хитрішим". Окрім того, Лукашенко всіляко хвалився своїми добрими відносинами з Путіним. Схоже, це – єдина дуже сумнівна "радість" у житті "головного" картопляника.