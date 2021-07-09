Профессия выбрала меня, – интервью с полярником о рисках работы и мифах об Антарктике

Юрий Отруба – сотрудник государственного учреждения Национальный антарктический научный центр. Именно он был руководителем 25 украинской экспедиции в Антарктику.

В интервью 24 каналу ученый рассказал о проблемах, с которыми можно столкнуться в Антарктиде, экстремальных ситуациях во время работы, мифах об антарктических животных и развлечениях научного сотрудника.

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Об особенностях профессии полярника

Почему вы выбрали профессию полярника?

На самом деле я предполагаю, что профессия полярника выбрала меня. Потому что я узнал, что у нас есть украинская антарктическая станция и есть такая профессия как полярник еще на 3 курсе, случайно. После того я почитал и немного узнал об этой профессии. Загорелось желание поехать, побывать полярником, отзимовать, провести съемку.

В чем заключается ваша работа? Каковы ваши обязанности?

Последний раз я был геофизиком, я обслуживал магнитную обсерваторию, сейсмику, инфразвук, делал георадарные исследования, был исполняющим обязанности начальника станции и руководил станцией.

Где можно выучиться на полярника в Украине?

Непосредственно учиться на полярника не надо, потому что в состав полярника входят ученые и технический персонал: повар, дизелист, механик, системный администратор, врач. И, конечно, это представители гидрометеорологических исследований, геофизики, геологи и биологи.

Интервью с полярником Юрием Отрубой: смотрите видео 24 канала

Сколько в Украине может зарабатывать полярник?

Зарплата полярника состоит из двух составляющих: это должностной оклад, который он получает, когда устраивается на работу в антарктический центр, – мы все понимаем, что это государственная структура и там должностные оклады минимальные; и вторая статья, у нас есть полевое обеспечение, это то же самое, когда вы едете в командировку и вам дают командировочные. Сейчас они составляют 60 гривен, умноженные на 30, потому что 50 – это когда человек пробовал в Антарктиде и остается на станции более, чем на 370 дней. Потому это 60, умноженные на 30, – получается 1800 гривен в день.

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Что вам больше всего нравится в вашей профессии?

Антарктида, ее жизнь, ее особенности. Во все это влюбляюсь.

Какой стереотип о полярниках вас больше всего раздражает?

Задают такой вопрос "А как там белые медведи с пингвинами живут?". Бывает, иногда это цепляет за душу, потому что по географии и биологии мы все знаем, чем отличается Арктика от Антарктиды. В Арктике есть белый медведь, а в Антарктиде – пингвин.

Об экспедициях в Антарктику

Сколько может длиться экспедиция полярника?

В целом экспедиция длится до 12 месяцев. Может быть и 10 (месяцев – 24 канал).

А сколько длится дорога из Украины в Антарктику?

Прежде всего это зависит от многих факторов. Сейчас, в период коронавируса, этот путь может занять месяц. До времен коронавируса этот путь занимал до 10 дней. Нам нужно из Украины прилететь в Южную Америку, оттуда попасть в южный порт Аргентины, Усвая, или порт Сантьяго, Пунта-Аренас. Преимущественно оттуда происходит уже посадка на судно, где мы потом судном переходим от 4 до 6 дней и попадаем на станцию. То есть в целом, если у нас перелет занимает 3 дня и перелет судном – 6, то это 9 дней в пути.



Юрий Отруба: "Профессия полярника выбрала меня" / Фото 24 канала

Попадали ли вы в экстремальные ситуации во время работы?

Вообще пребывание на станции, как работа технического персонала, так и научного – это экстремальные ситуации. Потому что в целом все имеют риски травмирования. У нас, например, когда человек выходит со станции, он всегда обязан записаться на доске, куда он идет и когда должен прийти, и всегда должен держать возле себя рацию. Поэтому у нас, например, один раз была такая ситуация, когда человек записан на этой доске, прошло это время, и с ним начали связываться, а он не выходил на связь. Начали искать, оказалось, что у него выключилась рация или был выключен звук и он нас не слышал.

Если говорить о нападениях, то в общем никто не нападает. Нападают только животные на биолога, потому что у него есть биологические исследования, где он, например, у пингвина должен посмотреть, сколько яиц он снес, и его пингвин может укусить. Когда биолог проходит близко возле гнезд птиц, то они могут напасть и ударить, например, крылом по голове.

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Чего больше всего не хватает во время экспедиций?

На самом деле, когда ты там зимуешь, конечно, кое-чего не хватает. Бывает, не хватает определенных лакомств, тех, что есть в Украине, это сало, сельдь, которые невозможно купить в латинской Америке. Нам всем не хватает свежих фруктов и овощей, так как на станцию "Академик Вернадский" вся провизия свозится раз в год. И, конечно, это, хоть там и пейзажи очень красивые, живописные, но все-таки не хватает именно зелени. Также не хватает родных, друзей, по которым ты очень скучаешь, хоть и общение сейчас очень хорошее благодаря телефону, но не хватает именно душевного личного общения.

О развлечениях на антарктической станции

Правда, что полярники любят холод?

На самом деле, я думаю, что человек, который не любит холод, туда бы и не поехал зимовать. Потому, конечно, мы любим холод. Я бы даже не отказался от того, чтобы сейчас получить холода к нам в Украину

Как вы развлекаетесь на Южном полюсе?

На станции очень много можно найти для развлечений, то есть у нас есть и спортзал, и снег весь год на станции, можно научиться ездить на лыжах, есть библиотека, настольные игры: бильярд, дартс. Еще мы проводим очень много научных семинаров. Где каждый имеет возможность рассказать, что он делает на станции, и, конечно, еще проводятся семинары по технике безопасности.



Юрий Отруба: "Человек, который не любит холод, туда бы не поехал" / Фото 24 канала

Поднимали ли вы пингвина?

На самом деле это миф, их не нужно поднимать. У нас такой профессии, переворачивателя или подымателя пингвинов, нет.

Даете ли имя животным, которые обитают возле станции?

Пингвинам имена мы не даем, потому что их очень большое количество. Возможно, кто-то иногда дает имя именно тому пингвину, который родился впервые. В общем даем имена тюленям, которые рождаются именно в этот период, когда в Антарктиде зима, а у нас будет заканчиваться лето – это период августа – сентября, когда рождаются тюлени, то первому мы даем имя. В прошлом (2020 – 24 канал) году даже был конкурс "Как назвать тюленя". Галинка – от слова Галиндес. У нас остров Галиндес, поэтому назвали Галинка.

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Как с личной жизнью у полярников? Как поддерживаете связь с родными?

Ездят и семейные люди, и люди, которые только создают семью, и которые еще не в отношениях. В общем, если ты туда поехал, то тебя отпустили твои родные и готовы ждать тебя год или чуточку больше. В первую мою зимовку с общением было очень тяжело, потому что телефонная связь, а это спутниковая связь, там была дорогая, сегодня она тоже является дорогой – это примерно 1,5 доллара минута. Еще была почта, текстовые сообщения мы присылали, то есть это вообще практически никакого общения.

Пока у нас на станции есть безлимитный интернет, что позволяет нам общаться как в электронном формате, так и через соцсети, звонить домой, делать видеозвонки, быть в курсе всех событий онлайн и реагировать на эти события мгновенно. Сейчас с общением никаких проблем нет.