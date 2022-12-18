Влияние интервью Залужного на Запад: какое вооружение могут предоставить Украине

Украина уверена в своей победе над Россией и будет освобождать все временно оккупированные территории теми средствами, которые сочтет нужным. Однако уничтожение врага зависит от поставок оружия Западным партнерам, а интервью Залужного, вероятно, может их ускорить.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, на поставки тяжелого и дальнобойного вооружения стран НАТО может стоять политический блок из-за опасений, что Украина будет наносить удары по конституционно признанной территории России.

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Какое оружие ждать от партнеров

Денис Попович рассказал, что после взрывов на российских аэродромах "Энгельс" и "Дягилево", которые в российских и американских СМИ были растиражированы как атака Украины, у Западных стран есть опасения, что Украина будет чаще обстреливать территорию России.

В то же время, обозреватель отметил, что США якобы высказались не против того, чтобы Украина совершала атаки вглубь территории России, однако сама Украина официально не признавала своей причастности к взрывам на российских авиабазах.

Танки, которые Украина надеется получить от Германии, пока находятся под вопросом, поскольку Германия определила определенные условия, при которых они будут готовы осуществить такие поставки. Речь идет о том, что столь тяжелое вооружение Германия не будет предоставлять первой и без участия других сторон.

При этом военный обозреватель выразил сомнение в смысле такого рода блокировки, поскольку Германия уже отправила в Украину самоходные артиллерийские установки (САУ), которые также являются тяжелой техникой.

На самом деле не вижу разницы, если будут присылать танки из Германии, но они уже присылают "самоходки", то какая разница? То ли "самоходки", то ли танки – это в принципе такая же большая тяжелая техника,

– отметил Попович.

Военный обозреватель отметил, что наверняка существуют политические ограничения по поставкам дальнобойного оружия, коррелирующихся с заявлениями о возможной поставке крылатых ракет из Великобритании и оборудовании JDAM для авиационных бомб.

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Также Попович отмечает наличие разговоров о передаче ЗРК Patriot, но о конкретике пока речь не идет.

В целом, по мнению обозревателя, такая ситуация выглядит контроверсионной, когда с одной стороны много разговоров и заявлений о передаче нужного оружия для Украины, а с другой – некоторые вопросы "подвешены в воздухе" уже несколько месяцев.

Поможет ли интервью Залужному

На фоне интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залежного, где он выразил уверенность об очередном наступлении россиян на Киев, Денис Попович отметил, что главнокомандующий не говорил о сроках вероятного наступления, а значит, это не означает, что оно гарантировано будет в феврале 2023 года, как предусматривают некоторые эксперты.

В то же время Попович сказал, что последние интервью Резникова, Зеленского, Залужного и Сырского получили большую огласку за рубежом и на это и был сделан расчет для того, чтобы эта огласка ускорила принятие политических решений для предоставления Украине оружия и боеприпасов.

Пентагон недавно объявил о новом пакете помощи, там, кстати, были комплексы ПВО. Возможно эта огласка придаст определенный эффект, определенный результат,

– сказал Попович.

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