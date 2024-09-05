Президент Украины рассказал в интервью для NBC News, что в случае такого развития событий, ответственность будет на всех, без исключения. Что сказал Зеленский, передает 24 Канал.

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Ответственность "нейтральных" стран в войне

Владимир Зеленский отметил, что США с партнерами могли остановить помощь Ирана России раньше, как это было с ударом ракетами по Израилю. В то же время, по мнению президента, возможность эскалации зависит и от самого Ирана, ведь раньше он не был стороной войны против Украины – пока не начал продавать "Шахеды" России.

Они передавали сигналы Украине, что это исключительно бизнес, что они не имеют ничего против Украины. И что они хотят, чтобы Украина в будущем была независимой. Они это говорили на разном уровне наших разведок, но при этом дальше продавали те или иные дроны, говоря о том, что эти договоренности были еще до начала полномасштабной войны,

– говорит Зеленский.

Сейчас же Россия ведет с Ираном диалог по ракетам – и это уже не договоренности до начала войны. В силах Ирана не продавать и не поставлять никакие дополнительные возможности усиливаться России и убивать украинских детей.

Владимир Зеленский уверен, что ответственность за смерть будет также на Иране. Это будет работать так же на любом другом государстве, называющем себя "нейтральным" и имеющем бизнес с Россией.

"Но в любом случае мы должны знать что Путин никуда не денется от своей ответственности. Он убил много людей, много людей покалечил", – говорит президент.

Украинский гарант подчеркнул, что ответственность будет в любом случае и не получится "тихонько закончить войну".