В интервью немецкому телеканалу ARD он отметил, что готов на все ради длительного мира в Украине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ток-шоу "Майшбергер".

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Когда Зеленский готов покинуть пост президента

Ради мира в Украине я готов на все, просто на все. За длительный и прочный мир. Как человек, как гражданин, как отец. Я ни за что не цепляюсь. Я - Президент Украины, потому что за меня проголосовало 73 процента людей, и сегодня я президент Украины, потому что меня поддерживает большинство в моей стране,

– сказал Зеленский.

Комментируя возможность своего ухода как условия мирного соглашения, он отметил, что не держится за кресло, но в то же время Россия стремится его устранить, даже если не физически, то политически. Зеленский считает себя неудобной фигурой для Кремля и напомнил, что встречался с Путиным в декабре 2019 года на саммите "Нормандской четверки" в Париже.

По его словам, тогда, не имея большого опыта, он не подписал невыгодные для Украины документы, которые ему навязывала Россия, и добился изменений в них.

Если Украина завтра присоединится к ЕС и НАТО, если российские войска выведут и мы будем иметь гарантии безопасности, я уже буду не нужен. Тогда я все сделал. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну,

– отметил Зеленский.

Отвечая на обвинения в установлении авторитарного режима, Зеленский отметил, что действует в соответствии с обязанностями президента в военное время. Он назвал себя "одним из самых либеральных людей", но подчеркнул, что любая война предусматривает ограничение отдельных прав и свобод.

Также президент подчеркнул, что только единство и сила украинцев могут гарантировать победу, ведь без этого страна рискует потерпеть поражение.

Напомним, Владимир Зеленский высказался против любых договоренностей, которые заключаются без участия Украины, назвав это бессмысленным.