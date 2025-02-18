Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на интервью украинского лидера немецкому медиа Tagesschau. Зеленский также уточнил, до какого момента готов защищать Украину.

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Почему Россия хочет избавиться от Зеленского

Относительно своей роли в возможных переговорах, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Россия понимает – с ним "непросто" договориться.

Поэтому понятно, что Россия хочет избавиться от меня,

– заявил Зеленский.

Однако, по его словам, если Украина станет частью ЕС и НАТО, получит гарантии безопасности и если российские войска будут выведены, тогда его роль больше не будет необходимой. Зеленский подчеркнул, что после этого он достигнет своей цели.

"Но пока этого не произошло, я буду защищать свою страну", – добавил президент.

Обратите внимание! Зеленский в деталях рассказал о покушении на свою жизнь в начале полномасштабного вторжения России.

Заметим, Зеленский уже прибыл в Турцию для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом. Среди возможных обсуждаемых тем – обмены, продовольственная безопасность и не только.