Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на интервью украинского лидера немецкому медиа Tagesschau. Зеленский также уточнил, до какого момента готов защищать Украину.
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Почему Россия хочет избавиться от Зеленского
Относительно своей роли в возможных переговорах, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Россия понимает – с ним "непросто" договориться.
Поэтому понятно, что Россия хочет избавиться от меня,
– заявил Зеленский.
Однако, по его словам, если Украина станет частью ЕС и НАТО, получит гарантии безопасности и если российские войска будут выведены, тогда его роль больше не будет необходимой. Зеленский подчеркнул, что после этого он достигнет своей цели.
"Но пока этого не произошло, я буду защищать свою страну", – добавил президент.
Обратите внимание! Зеленский в деталях рассказал о покушении на свою жизнь в начале полномасштабного вторжения России.
Заметим, Зеленский уже прибыл в Турцию для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом. Среди возможных обсуждаемых тем – обмены, продовольственная безопасность и не только.