Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на інтерв'ю українського лідера німецькому медіа Tagesschau. Зеленський також уточнив, до якого моменту готовий захищати Україну.

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Чому Росія хоче позбутися Зеленського

Щодо своєї ролі в можливих переговорах, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Росія розуміє – з ним "непросто" домовитися.

Тому зрозуміло, що Росія хоче позбутися мене,

– заявив Зеленський.

Однак, за його словами, якщо Україна стане частиною ЄС і НАТО, отримає гарантії безпеки та якщо російські війська будуть виведені, тоді його роль більше не буде необхідною. Зеленський підкреслив, що після цього він досягне своєї мети.

"Але поки цього не сталося, я буду захищати свою країну", – додав президент.

Зверніть увагу! Зеленський у деталях розповів про замах на своє життя на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо, Зеленський уже прибув до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом. Серед можливих обговорюваних тем – обміни, продовольча безпека й не тільки.