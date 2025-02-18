В інтерв’ю німецькому телеканалу ARD він наголосив, що готовий на все заради тривалого миру в Україні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ток-шоу "Майшбергер".

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Коли Зеленський готовий покинути пост президента

Заради миру в Україні я готовий на все, просто на все. За тривалий і міцний мир. Як людина, як громадянин, як батько. Я ні за що не чіпляюся. Я - Президент України, бо за мене проголосувало 73 відсотки людей, і сьогодні я президент України, бо мене підтримує більшість у моїй країні,

– сказав Зеленський.

Коментуючи можливість свого відходу як умови мирної угоди, він зазначив, що не тримається за крісло, але водночас Росія прагне його усунути, навіть якщо не фізично, то політично. Зеленський вважає себе незручною фігурою для Кремля та нагадав, що мав зустріч із Путіним у грудні 2019 року на саміті "Нормандської четвірки" в Парижі.

За його словами, тоді, не маючи великого досвіду, він не підписав невигідні для України документи, які йому нав'язувала Росія, та домігся змін у них.

Якщо Україна завтра приєднається до ЄС і НАТО, якщо російські війська виведуть і ми матимемо гарантії безпеки, я вже буду не потрібний. Тоді я все зробив. Але поки цього немає, я буду захищати свою країну,

– зазначив Зеленський.

Відповідаючи на звинувачення у встановленні авторитарного режиму, Зеленський зазначив, що діє відповідно до обов’язків президента у воєнний час. Він назвав себе "одним з найліберальніших людей", але підкреслив, що будь-яка війна передбачає обмеження окремих прав і свобод.

Також президент наголосив, що лише єдність і сила українців можуть гарантувати перемогу, адже без цього країна ризикує зазнати поразки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловився проти будь-яких домовленостей, які укладаються без участі України, назвавши це безглуздим.