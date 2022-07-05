Паре, занявшейся сексом на пляже в Одессе, огласили приговор

Интим пары в Одессе на пляже стал известен всей Украине. На месте им вручили повестки, а теперь вынесли приговор.

В начале июня одна парочка решила устроить интимное действо в публичном месте. Просто на месте им вручили повестки, а затем за дело взялись правоохранители, ведь интим в публичном месте является уголовным преступлением.

Читайте также Повесток и военного учета в Дие не будет, – Минцифры

Приговор суда

Суд рассмотрел дело интима парочки в публичном месте. Правонарушителями оказались женатый гражданин Беларуси, на обеспечении которого двое несовершеннолетних детей, и не замужняя уроженка Закарпатья.

Сообщается, что "непристойный акт хулиганства" пара совершила средь бела дня. Следователи даже сумели воспроизвести действо практически по минутам, с подробными промежутками времени актов правонарушения. Также правонарушители рассказали, что действовали в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая, что нарушители общественного порядка признали свою вину полностью и бесспорно, а также активно способствовали расследованию уголовного правонарушения, приговор суда был не максимальным. Мужчина получил 1,5 года лишения свободы, а женщина – один год.

Также, ввиду обстоятельств дела, признания вины и признания судимостей, пару решили не изолировать от общества и разрешили отбыть наказание с испытанием.

Смотрите также – сидеть в Таганроге и "сосать лапу": жена оккупанта советует ему бежать из войны в Россию