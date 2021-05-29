На инвестфоруме в Днепре Ярославский говорил о возрождении "Металлиста"

Вчера состоялся инвестиционный форум UkraineInvest Talks: Dnipro, где выступали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и другие представители политической и деловой элиты страны.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский также принял участие в инвестиционном форуме.

Бизнесмен рассказал о проект строительства нового Международного аэропорта "Днепр", в котором принимает участие в качестве частного инвестора и о развитии активов DCH в этом регионе. Речь идет о Днепровском металлургическом заводе и руднике "Сухая Балка".

Ярославский прокомментировал ситуацию с проектом днепровского аэропорта, работа над которым длится три года, а строительство полноценно до сих пор не стартовало. Бизнесмен вспомнил, что харьковский аэропорт к Евро-2012 ему удалось полностью построить за 2 года. Поэтому сейчас со стороны группы DCH никаких задержек нет.

"Мы подготовили свайное поле, идем с опережением графика. Что касается государства – дело тормозится, и хотелось бы, чтобы оно было быстрее сделано", – сказал он.

В ходе инвестиционного форума модератор панельной дискуссии попросил Ярославского поделиться новостями о возрождении легендарного харьковского футбольного клуба "Металлист", ведь сейчас эта тема вызывает всеукраинский и международный интерес, и спросил, каких новостей следует ожидать 29 мая?

29 мая состоится матч Второй лиги с участием команды "Металл", которую поддерживает Ярославский, после которого в первой лиге команда будет уже выступать под названием "Металлист" и будет использовать традиционную символику "желто-синих".

Отвечая на вопрос, Александр Ярославский напомнил о славной футбольной истории Харькова и рассказал о планах на будущее.

"Металлист" в свое время блестяще играл и в украинском чемпионате, и в еврокубках, где сыграл более 50 игр. За 8 лет моего президентства мы завоевали 7 бронз и 1 серебро, практически ни одного года не были без еврокубковых матчей. У нас в Харькове проходил групповой этап европейского чемпионата 2012 и, как говорят, была "группа смерти" – это сборная Германии, Португалии, Голландии и Дании. То есть, все известные игроки мирового уровня жили в Харькове, жили на нашей базе, и харьковчане имели возможность увидеть топ звезд мирового футбола. Надеюсь, футбол вернулся в Харьков. Мы совместно с местными властями – с Игорем Тереховым, с Айной Тымчук – договорились возродить клуб. И надеюсь, что и харьковчане снова вернутся на любимый стадион "Металлист", – сказал он.

Матч второй лиги национального футбольного первенства "Металл" – "Кривбасс" состоится 29 мая 2021 года в 17:00. До этого запланировано шествие футбольных болельщиков и автопробег. Александр Ярославский в своем предматчевом интервью анонсировал громкие трансферы игроков и другие знаковые новости, касающиеся "второго пришествия" ФК "Металлист".