Инвестиции горно-металлургического сектора в первом полугодии составили более 34 миллиардов

Инвестиции горно-металлургического сектора, одной из основных отраслей экономики Украины, в первом полугодии превысили 34 млрд грн.

Капитальные вложения в Украине в целом с первого полугодия 2021 года выросли на 4,2% и составили 111,1 млрд грн, такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Повышение качества продукции, выпуск продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также экологические проекты в рамках декарбонизации и перехода к зеленой металлургии – основные направления, в которые сейчас активно инвестирует горно-металлургический комплекс Украины.

Строительство нового прокатного цеха в Мариуполе, который начала в сентябре горно-металлургическая группа компаний Метинвест на площадке Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММКИ) является крупнейшим инвестиционным проектом области на данном этапе.

Компания сообщает, что это масштабный проект строительства с нуля цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона. Крупнейшей инвестицией в новое производство за историю независимости Украины является общий объем инвестиций в проект, который превысит 1 млрд долларов.

за весь период группа Метинвест вложила в работу своих предприятий 10 млрд долларов.