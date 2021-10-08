Инвестиции в Мариуполь: Метинвест планирует вложить в город 1,5 миллиарда долларов до 2030 года

Международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест стремится инвестировать в город Мариуполь более 1,5 млрд долларов до 2030 года. Там будут построены новые производственные мощности предприятия.

"Мы принимали решение о строительстве МНЛЗ №4 (новый комплекс машины непрерывного литья заготовок – 24 канал) в Мариуполе в 2015 году. Решение на 150 млн долларов инвесткомитет проходил буквально на той же неделе, когда там взорвали мосты. Кто-то скажет, вы ничего не знали. Просто мы анализировали ситуацию на границе, геополитическую ситуацию. И понимали, что выгод для Российской Федерации, "ДНР", "ЛНР", от нападения нет", – добавил Рыженков.

Как сообщалось ранее, "Метинвест" начал реализацию крупнейшего проекта строительства нового прокатного цеха в Мариуполе, который начался на площадке Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММКИ).

Отмечается, что это масштабный проект строительства с нуля цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона. За всю историю независимости Украины это самая большая инвестиция в новое производство.

Активная фаза строительства нового цеха на ММКИ запланирована на 2022-2024 годы.

Добавим, что журнал Forbes Украина в октябре составил рейтинг 100 крупнейших частных компаний страны. Его возглавила Группа Метинвест.