Инвестиционно привлекательные и не очень счастливые: где искать Украину в мировых рейтингах
Ежегодно международные организации составляют бесчисленное количество рейтингов. Они касаются различных отраслей и показывают достаточно объективную картинку-впечатление о каждом из государств. И в Украине эта картина получается не слишком веселой...
Рейтинг инвистиционной привлекательности Doing Business-2020
Кто опубликовал: Мировой банк
Позиция Украины: 64/190 (наше місце/кількість країн)
В ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности Украина улучшила свой показатель – поднялась на 7 позиций и заняла 64-е место среди 190 стран по индексу 70,2.
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Украина продемонстрировала прогресс в 6 из 10 показателей: "Получение разрешений на строительство", "Подключение к системе электроснабжения", "Международная торговля" , "Защита миноритарных инвесторов", "Регистрация имущества", "Доступ к кредитам".
Однако по показателям, касающимся вопросов налогообложения и решения вопросов, связанных с неплатежеспособностью, Позиция Украины ухудшилась.
Лидерами рейтинга являются Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания и Южная Корея. На последних позициях – Венесуэла, Эритрея и Сомали.
Рейтинг покупательской способности
Кто опубликовал: GfK
Позиция Украины: 42/42
В этом году средняя покупательная способность украинцев является самой низкой в Европе. В 2018 году Украина также была на последнем месте.
Как указано в исследовании, после уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро (408,4 тысяч гривен) на человека в год. Украинцы – лишь 1 830 евро (около 50,7 тысяч гривен), что на около 500 евро выше, чем в прошлом году, но все равно заметно ниже, чем у других стран.
Лидером рейтинга является Лихтенштейн с высокой средней покупательной способностью 67 550 евро (1,87 миллиона гривен), второе и третье место занимают Швейцария и Люксембург. Аутсайдерами являются Косово и Молдова (у них несколько лучшие показатели, чем у нас).
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Рейтинг конкурентоспособности
Кто опубликовал: Всемирный экономический форум (WEF)
Позиция Украины: 85/141
В этом рейтинге Украина заняла 85 место, потеряв за год две ступеньки.
На лидерских позициях – Сингапур, США, Гонгконг, Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция, Великобритания, Дания. Самые низкие показатели имеют Конго, Йемен и Чад.
Место Украины в мире
Безопасный туризм
Кто опубликовал: Всемирный экономический форум (WEF)
Позиция Украины: 107/140
Рейтинг учитывает, в частности, такие критерии: надежность полиции, количество убийств, распространенность терактов, общий уровень преступности и насилия.
Наиболее безопасной страной для путешествий назвали Финляндию. В топ вошли также Исландия, Оман, Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Самое опасное, согласно рейтингу, туристам путешествовать в Сальвадор, Нигерию, Йемен, Венесуэлу и Гондурас.
Рейтинг самых влиятельных стран
Кто опубликовал: US News (составлен в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании)
Позиция Украины: 39/80
Исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов. Среди показателей воздействия учитывалось руководство, экономическое и политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Украина получила сравнительно высокий балл именно за последний показатель.
Первое место занимают США, Россия и Китай. На последних позициях – Словения, Латвия, Эстония.
Рейтинг счастья
Кто опубликовал: World Happiness Report (в рамках инициативы ООН)
Позиция Украины: 133/156
В Международном рейтинге счастья мы также не на первых позициях. Определяли это на базе опроса жителей стран.
Здесь было учтено несколько показателей, среди которых: уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, свобода выбора, уровень коррупции, участие граждан в благотворительности и наличие негативных ожиданий от будущего.
Лидерами рейтинга являются скандинавы: Финляндия, Дания, Норвегия. Последние в рейтинге – Южный Судан, ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.
Самыми счастливыми признали скандинавов
Рейтинг инновационных стран мира
Кто опубликовал: Вloomberg
Позиция Украины: 53/60
Здесь Украина за год потеряла семь пунктов, ведь в 2018-м занимала 46-е место.
Рейтинг определяли по семи критериям:
- количество научных исследований и разработок;
- количество товаров с добавленной стоимостью, которые производит страна;
- производительность населения;
- количество интегрированных в экономику хай-тек компаний;
- качество высшего образования;
- количество специалистов;
- количество патентов, которые зарегистрированы в стране.
Всего издание рассматривало 95 стран, однако обнародовали лишь топ 60.
Наиболее инновационными в этом году стали Южная Корея, Германия, Финляндия, Швейцария и Израиль. На последних позициях – Вьетнам, Мексика, Чили.
Рейтинг свободы прессы
Кто опубликовал: Репортеры без границ
Позиция Украины: 102/180
По сравнению с 2018 годом, в этом рейтинге Украина опустилась на один пункт. По версии организации, этому "способствовали" президентские выборы: участились случаи угроз и нападений, нарушения конфиденциальности источников, манипулирование новостями и тому подобное.
Первая тройка выглядит так: Норвегия, Финляндия и Швеция. Наихудшая ситуация в Туркменистане, Северной Корее и Эритрее.
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Рейтинг стран с самым дешевым мобильным интернетом
Кто опубликовал: Worldwide mobile data pricing
Позиция Украины: 4/230
Это – один из немногих рейтингов, где Украина в лидерах. Средняя стоимость одного гигабайта мобильного трафика у нас оценивается в 0,51 доллара. В Индии, которая занимает первое место – 0,26 долларов. Следующими следуют Кыргызстан и Казахстан (0,27 и 0,49 долларов соответственно).
Самый дорогой мобильный интернет в Зимбабве и Греции (75 и 33 доллара за гигабайт).
Мобильный интернет в Украине в разы дешевле, чем в ряде стран мира
Смертность из-за неправильного общения
Кто опубликовал: Йенский университет им. Фридриха Шиллера (на заказ ВОЗ)
Позиция Украины: 4/51
Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания с результатом 349 случаев смертей на 100 тысяч человек. Лидерами являются Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.
По результатам исследования, жители этих стран страдают от болезней, вызванных употреблением очень соленой еды, а также овощей, орехов и цельного зерна. Лучше всего же питаются жители Испании, Израиля и Франции.
Рейтинг восприятия коррупции
Кто опубликовал: Transparency International
Позиция Украины: 120/180
Международная антикоррупционная организация Transparency International в 2018 году предоставила Украине 32 балла по уровню восприятия коррупции. Таким образом мы поднялись на 10 ступенек по сравнению с 2017 годом.
Самыми некоррумпированными странами признали Данию и Новую Зеландию. Наихудшая ситуация в Сирии и Сомали.
Рейтинг паспортов мира
Кто опубликовал: Henley&Partners
Позиция Украины: 43/107
В этом рейтинге Украина поднялась на одну строчку и занимает 43 место. Украинцы без визы могут посетить 126 стран.
На первом месте – Япония и Сингапур, граждане которых могут посещать без визы 190 стран и территорий из 227 возможных. На последнем месте – Афганистан с безвизовым доступом к 25-ти странам мира.