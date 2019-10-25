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      Инвестиционно привлекательные и не очень счастливые: где искать Украину в мировых рейтингах

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      Какие позиции в популярных рейтингах?
      Какие позиции в популярных рейтингах? / 24 канал

      Ежегодно международные организации составляют бесчисленное количество рейтингов. Они касаются различных отраслей и показывают достаточно объективную картинку-впечатление о каждом из государств. И в Украине эта картина получается не слишком веселой...

      Рейтинг инвистиционной привлекательности Doing Business-2020

      Кто опубликовал: Мировой банк
      Позиция Украины: 64/190 (наше місце/кількість країн)

      В ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности Украина улучшила свой показатель – поднялась на 7 позиций и заняла 64-е место среди 190 стран по индексу 70,2.

      Читайте также: Украина поднялась в рейтинге Doing Business: что это такое и почему мы продемонстрировали прогресс

      Украина продемонстрировала прогресс в 6 из 10 показателей: "Получение разрешений на строительство", "Подключение к системе электроснабжения", "Международная торговля" , "Защита миноритарных инвесторов", "Регистрация имущества", "Доступ к кредитам".

      Однако по показателям, касающимся вопросов налогообложения и решения вопросов, связанных с неплатежеспособностью, Позиция Украины ухудшилась.

      Лидерами рейтинга являются Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания и Южная Корея. На последних позициях – Венесуэла, Эритрея и Сомали.

      Рейтинг покупательской способности

      Кто опубликовал: GfK
      Позиция Украины: 42/42

      В этом году средняя покупательная способность украинцев является самой низкой в Европе. В 2018 году Украина также была на последнем месте.

      Как указано в исследовании, после уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро (408,4 тысяч гривен) на человека в год. Украинцы – лишь 1 830 евро (около 50,7 тысяч гривен), что на около 500 евро выше, чем в прошлом году, но все равно заметно ниже, чем у других стран.

      Лидером рейтинга является Лихтенштейн с высокой средней покупательной способностью 67 550 евро (1,87 миллиона гривен), второе и третье место занимают Швейцария и Люксембург. Аутсайдерами являются Косово и Молдова (у них несколько лучшие показатели, чем у нас).

      Читайте также: Сколько процентов украинцев живет за чертой бедности: потрясающие цифры

      Рейтинг конкурентоспособности

      Кто опубликовал: Всемирный экономический форум (WEF)
      Позиция Украины: 85/141

      В этом рейтинге Украина заняла 85 место, потеряв за год две ступеньки.

      На лидерских позициях – Сингапур, США, Гонгконг, Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция, Великобритания, Дания. Самые низкие показатели имеют Конго, Йемен и Чад.

      Рейтинг
      Место Украины в мире

      Безопасный туризм

      Кто опубликовал: Всемирный экономический форум (WEF)
      Позиция Украины: 107/140

      Рейтинг учитывает, в частности, такие критерии: надежность полиции, количество убийств, распространенность терактов, общий уровень преступности и насилия.

      Наиболее безопасной страной для путешествий назвали Финляндию. В топ вошли также Исландия, Оман, Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Самое опасное, согласно рейтингу, туристам путешествовать в Сальвадор, Нигерию, Йемен, Венесуэлу и Гондурас.

      Рейтинг самых влиятельных стран

      Кто опубликовал:  US News (составлен в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании)
      Позиция Украины: 39/80

      Исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов. Среди показателей воздействия учитывалось руководство, экономическое и политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Украина получила сравнительно высокий балл именно за последний показатель.

      Первое место занимают США, Россия и Китай. На последних позициях – Словения, Латвия, Эстония.

      Рейтинг счастья

      Кто опубликовал: World Happiness Report (в рамках инициативы ООН)
      Позиция Украины: 133/156

      В Международном рейтинге счастья мы также не на первых позициях. Определяли это на базе опроса жителей стран.

      Здесь было учтено несколько показателей, среди которых: уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, свобода выбора, уровень коррупции, участие граждан в благотворительности и наличие негативных ожиданий от будущего.

      Лидерами рейтинга являются скандинавы: Финляндия, Дания, Норвегия. Последние в рейтинге – Южный Судан, ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

      Рейтинг щастя
      Самыми счастливыми признали скандинавов

      Рейтинг инновационных стран мира

      Кто опубликовал: Вloomberg
      Позиция Украины: 53/60

      Здесь Украина за год потеряла семь пунктов, ведь в 2018-м занимала 46-е место.

      Рейтинг определяли по семи критериям:

      - количество научных исследований и разработок;
      - количество товаров с добавленной стоимостью, которые производит страна;
      - производительность населения;
      - количество интегрированных в экономику хай-тек компаний;
      - качество высшего образования;
      - количество специалистов;
      - количество патентов, которые зарегистрированы в стране.

      Всего издание рассматривало 95 стран, однако обнародовали лишь топ 60.

      Наиболее инновационными в этом году стали Южная Корея, Германия, Финляндия, Швейцария и Израиль. На последних позициях – Вьетнам, Мексика, Чили.

      Рейтинг свободы прессы

      Кто опубликовал: Репортеры без границ
      Позиция Украины: 102/180

      По сравнению с 2018 годом, в этом рейтинге Украина опустилась на один пункт. По версии организации, этому "способствовали" президентские выборы: участились случаи угроз и нападений, нарушения конфиденциальности источников, манипулирование новостями и тому подобное.

      Первая тройка выглядит так: Норвегия, Финляндия и Швеция. Наихудшая ситуация в Туркменистане, Северной Корее и Эритрее.

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      Рейтинг стран с самым дешевым мобильным интернетом

      Кто опубликовал: Worldwide mobile data pricing
      Позиция Украины: 4/230

      Это – один из немногих рейтингов, где Украина в лидерах. Средняя стоимость одного гигабайта мобильного трафика у нас оценивается в 0,51 доллара. В Индии, которая занимает первое место – 0,26 долларов. Следующими следуют Кыргызстан и Казахстан (0,27 и 0,49 долларов соответственно).

      Самый дорогой мобильный интернет в Зимбабве и Греции (75 и 33 доллара за гигабайт).

      Мобільний інтернет
      Мобильный интернет в Украине в разы дешевле, чем в ряде стран мира

      Смертность из-за неправильного общения

      Кто опубликовал: Йенский университет им. Фридриха Шиллера (на заказ ВОЗ)
      Позиция Украины: 4/51

      Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания с результатом 349 случаев смертей на 100 тысяч человек. Лидерами являются Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.

      По результатам исследования, жители этих стран страдают от болезней, вызванных употреблением очень соленой еды, а также овощей, орехов и цельного зерна. Лучше всего же питаются жители Испании, Израиля и Франции.

      Рейтинг восприятия коррупции

      Кто опубликовал: Transparency International
      Позиция Украины: 120/180

      Международная антикоррупционная организация Transparency International в 2018 году предоставила Украине 32 балла по уровню восприятия коррупции. Таким образом мы поднялись на 10 ступенек по сравнению с 2017 годом.

      Самыми некоррумпированными странами признали Данию и Новую Зеландию. Наихудшая ситуация в Сирии и Сомали.

      Рейтинг паспортов мира

      Кто опубликовал:  Henley&Partners
      Позиция Украины: 43/107

      В этом рейтинге Украина поднялась на одну строчку и занимает 43 место. Украинцы без визы могут посетить 126 стран.

      На первом месте – Япония и Сингапур, граждане которых могут посещать без визы 190 стран и территорий из 227 возможных. На последнем месте – Афганистан с безвизовым доступом к 25-ти странам мира.

      Безвіз
      Куда украинцы могут ездить без визы

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Новости политики рейтинги Публикации
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