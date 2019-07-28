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      Ольга Бродська

      Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?

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      Свобода слова на часі
      Свобода слова на часі / Фото з відкритих джерел

      Раз на кілька років нагору інформаційних хвиль спливає, наче здоровенний скат, цензура. Востаннє, якщо мені не зраджує пам'ять, цензура до нас заплила під крижаним снігом Майдану 16 січня. Я про "ручні" закони, серед яких цензура переливалася усіма можливими фарбами.

      Але не так сталося, як гадалося, і руки тоді нічого не вирішили. І по закутках редакцій кожен колектив сам для себе встановив свої редакційні правила. Точніше, хтось встановив, а хтось продовжив працювати у штатному режимі та не відчув змін на собі.

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      Далі навколоцензурні питання і твердження охопили тему інформаційної війни з Росією, і до сьогодні притомні журналісти, які люблять свою країну, працюють злегка або ґрунтовно у площині контрпропаганди, щоб захищати наше інформаційне поле та відбивати постійні атаки з-за порєбріка.

      Але ми знову ловитимемо у своїх журналістських водах рибину цензури, адже Офіс президента України ініціював створення Ради з питань свободи слова при Президентові України. Де тут слово "цензура"? Ніде. Більш того:

      Рада допомагатиме фіксувати та усувати загрози для свободи слова, прояви цензури. Також серед пріоритетів – захист права журналістів на професію. Для цього в Раді будуть представники силових відомств і медіаюристи.

      Дуже хочеться порадіти, але ще більше – розібратися. Поки ця Рада не запрацює, ми можемо тільки здогадуватися, як саме і кого вона буде захищати, але сам факт: в Україні буде спеціальний орган, що прискіпливо слідуватиме за діяльністю журналістів. І не тільки в столиці: "Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних ЗМІ, запропоновано створити при кожному голові ОДА". Тобто вони будуть всюди.

      Уявімо ідеальну роботу такої ради:

      – захист проукраїнських працівників ЗМІ від атак з РФ;
      – блокування проросійських ЗМІ, окремих матеріалів із присмаком пропаганди "русскава міра";
      – спрощення діалогу між журналістами та громадянами України і світу – зустрічі, лекції, конференції;
      – навчання населення відрізняти фейки від правди, перекручені факти від реальних, надавати інформацію щодо всіх інших способів маніпуляції;
      – слідкувати за виконанням журналістами та всіма іншими громадянами України законів, що стосуються журналістської діяльності.

      Це те, чого мені і багатьом іншим бракує нині. Якщо все так і буде – я тільки "за". Але ситуація така: за короткий час знаєте, які телеканали стали відверто кольору російського прапору. А невідверто проросійських у нас і без цього вистачало на ТБ та в усіх інших ЗМІ. Почалися ворушіння у напрямку наведення "дружніх" мостів. А тепер питання: чи заборонена у нас російська пропаганда на законодавчому рівні? Комуністична так, це ми в курсі. А кремлівська? Гидотна така, завуальована? Ні. Отже, свобода слова. А Рада з питань свободи слова буде захищати свободу слова. Тобто, руку, ногу і голос Москви теж?Де буде закінчуватися свобода журналістів і починатися "свобода" Ради з питань свободи слова?

      Хочу сподіватися, що мої хвилювання марні. Але хай там як, на мою думку, коли є свобода.

      Важлива проблема для країни: Україна опустилася у рейтингу свободи слова ЗМІ

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      Автор: Ольга Бродська
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Офіс Президента ЗМІ Цензура
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