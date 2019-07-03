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      Про ср*ну неміч матюків і яскраві приклади грамотного лихослів'я (18+)

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      Лайка – це далеко не лише матюки
      Лайка – це далеко не лише матюки / Колаж 24 каналу

      Росіяни чи американці у якості "міцного слівця" полюбляють вживати кострубаті назви статевих органів або процесів, до яких ці органи залучають. Українські традиції здавна куди м'якші і насичені не стільки злістю, скільки іронією та сарказмом. Лексичне та стилістичне багатство української мови це більш ніж дозволяє.

      Сороміцька лайка не лише "зв'язує слова" – вона дуже добре допомагає справлятися зі стресом, а почасти й розкрити приховані таланти співрозмовників. 

      До слова, кажуть, Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+

      Цікаво, що розгортання спілкування українською у публічному просторі створило несподівану "проблему": українці натрапили на виразні труднощі щодо вжитку пікантних слів чи виразів. Адже раніше українська активно росіянізовувалася навіть у цьому аспекті. 

      Можливо, український доробок у царині лихослів'я не такий масштабний, як в агресивного східного сусіда. Однак, можете бути певні, куди смачніший. На доказ цього – ось вам кілька яскравих прикладів.

      Лайка
      Булька з носа – натяк на присоромлення, публічне насміхання з дурного вигляду

      У російській традиції це звучало б приблизно так: "Ну ти, бл*дь, і долбо*об".

      Срака
      Погодьтеся, якби у вас на ср*ці луснули штани десь серед важливої зустрічі – було б весело?

      "Запоребриком", здебільшого, у подібних випадках лунає інший вислів: "Х*й тєбє в ж*пу".

      тиць
      Ось тут – закамуфльований сексуальний підтекст

      А дехто б просто "на*бнувся"...

      Звідки взялися слова "х*й", "пи*да", "му*ак", "ї*ати" та що це за "законопроект про дематюкацію", який активно обговорюють в інтернеті – розбирався 24 канал.

      срака
      Яка неприємна зустріч...

      "Іди нах*й, у*обіще", – так сказали б у країні-агресорі (до слова, навзаєм).

      Удод
      Насправді, мовиться про одуда – дуже і дуже смердючу пташку

      Але східняки-іноземці частіше кажуть "старий хрін", натякаючи на... Утім, краще не мати таких асоціацій.

      Срана неміч
      Значення цього виразу губиться глибоко у віках...

      Можливо, мовиться про банальний закреп. А, можливо, про... Про засилля російського мату в українській мові, наприклад.

      Хочете дізнатися більше? Про "українські мати" та красиву лайку – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Курйозні новини мовне питання Українська мова Цензура
      Джерело: 24 канал
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