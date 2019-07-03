Про ср*ну неміч матюків і яскраві приклади грамотного лихослів'я (18+)
Росіяни чи американці у якості "міцного слівця" полюбляють вживати кострубаті назви статевих органів або процесів, до яких ці органи залучають. Українські традиції здавна куди м'якші і насичені не стільки злістю, скільки іронією та сарказмом. Лексичне та стилістичне багатство української мови це більш ніж дозволяє.
Сороміцька лайка не лише "зв'язує слова" – вона дуже добре допомагає справлятися зі стресом, а почасти й розкрити приховані таланти співрозмовників.
До слова, кажуть, Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
Цікаво, що розгортання спілкування українською у публічному просторі створило несподівану "проблему": українці натрапили на виразні труднощі щодо вжитку пікантних слів чи виразів. Адже раніше українська активно росіянізовувалася навіть у цьому аспекті.
Можливо, український доробок у царині лихослів'я не такий масштабний, як в агресивного східного сусіда. Однак, можете бути певні, куди смачніший. На доказ цього – ось вам кілька яскравих прикладів.
Булька з носа – натяк на присоромлення, публічне насміхання з дурного вигляду
У російській традиції це звучало б приблизно так: "Ну ти, бл*дь, і долбо*об".
Погодьтеся, якби у вас на ср*ці луснули штани десь серед важливої зустрічі – було б весело?
"Запоребриком", здебільшого, у подібних випадках лунає інший вислів: "Х*й тєбє в ж*пу".
Ось тут – закамуфльований сексуальний підтекст
А дехто б просто "на*бнувся"...
Звідки взялися слова "х*й", "пи*да", "му*ак", "ї*ати" та що це за "законопроект про дематюкацію", який активно обговорюють в інтернеті – розбирався 24 канал.
"Іди нах*й, у*обіще", – так сказали б у країні-агресорі (до слова, навзаєм).
Насправді, мовиться про одуда – дуже і дуже смердючу пташку
Але східняки-іноземці частіше кажуть "старий хрін", натякаючи на... Утім, краще не мати таких асоціацій.
Значення цього виразу губиться глибоко у віках...
Можливо, мовиться про банальний закреп. А, можливо, про... Про засилля російського мату в українській мові, наприклад.
Хочете дізнатися більше? Про "українські мати" та красиву лайку – читайте у матеріалі 24 каналу.