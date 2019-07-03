Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
На законопроект, який має обмежити матюки у публічному просторі України, бурхливо зреагували користувачі соціальних мереж. Дехто відверто глузує з такої ініціативи, а дехто добряче обурюється і висловлює своє невдоволення гострим слівцем.
Законопроект "Про протидію лихослів'ю" або ж про дематюкацію мови зареєструвала нардеп Ольга Богомолець. Він передбачає штрафи за матюки у публічному просторі для ЗМІ та тих, хто матюкається.
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У мережі активно обговорюють законопроект і сиплять жартами, наприклад про українського письменника і художника Леся Подерв’янського, який полюбляє слівце з перцем. А ще дехто пропонує замінювати матюки словом "богомолець".
Лесь Подерв'янський пригрозив забрати всі свої матюки в офшори, щоб не постраждати від нового закону,
– жартує Twitter-користувач ФОП Аццкий.
Я богомолець вже втомився втомлюватись від богомольських законопроектів цієї богомольської Верховної Ради. Богомольня, яку виробляють окремі богомоляцькі депутати, просто не проходить в жодні двері. Які походу Богомолець можна вважати автором ної лайки імені себе. Дякую, Ольга Богомолець,
написав у мережі телеведучий і журналіст Майкл Щур.