Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+

На законопроект, який має обмежити матюки у публічному просторі України, бурхливо зреагували користувачі соціальних мереж. Дехто відверто глузує з такої ініціативи, а дехто добряче обурюється і висловлює своє невдоволення гострим слівцем.

Законопроект "Про протидію лихослів'ю" або ж про дематюкацію мови зареєструвала нардеп Ольга Богомолець. Він передбачає штрафи за матюки у публічному просторі для ЗМІ та тих, хто матюкається.

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У мережі активно обговорюють законопроект і сиплять жартами, наприклад про українського письменника і художника Леся Подерв’янського, який полюбляє слівце з перцем. А ще дехто пропонує замінювати матюки словом "богомолець".

Лесь Подерв'янський пригрозив забрати всі свої матюки в офшори, щоб не постраждати від нового закону,

– жартує Twitter-користувач ФОП Аццкий.

Лесь Подерв'янський пригрозил увести все свои матюки в офшоры, чтобы не пострадать от нового закона — ФОП Аццкий (@aaacckiy) 3 июля 2019 г.

Пані Богомолець, не забороняйте матюки! Інакше українці просто не зможуть прокоментувати походження та об'єм ваших статків, а почнуть одразу бити та стріляти. Побійтесь бога! — Humans Of Late Right or Law (@RobotRock666) 3 июля 2019 г.

Все думав – що ж для нардепів зараз є найголовнішим? Як з'ясувалося – законопроект про матюки від Богомолець... — Alex Blavatskij (@Blavatskij) 3 июля 2019 г.

Коли заїбали з медведхуйчуком треба вкинути про заборонити матюки. — Рішучі Реформи R.I.P. (@rishuchi_reform) 3 июля 2019 г.

Стоило одну ночь побухать, а вы тут уже матюки запретить хотите.

Are you ohueli? — Игорь (@rewlogan) 3 июля 2019 г.

Гадаю, що це гарна пропозиція, бо матюки - це не наше, а нав'язане мокшанське. Кому до вподоби лаятись, є дуже багато наших смачних міцних лайок без совкових згадок полових органів. — Olgertinos (@Olgertinos) 3 июля 2019 г.

Ольга Богомолец внесла в Раду законопроект о "дематюкации" украинского языка. Текст озаглавлен как "Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)".



Эмммммм.....

Блять. — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 3 июля 2019 г.

У Ольги Богомолец обширная дематюкация головного мозга. — krokokodil (@kokokrokokoko) 3 июля 2019 г.

А що - в нас уже всіх хворих вилікували і тепер найбільша проблема - це матюки? — Кирильчук Ната (@Kyrylchuk_Nata) 3 июля 2019 г.

А "блять" это уже в рамках дематюкации? — Александр Супер (@superasd2) 3 июля 2019 г.

Правильно, а то оце пишуть матюки в інтернеті і від цього одні проблеми!! — Панік (@Crankerkor) 3 июля 2019 г.

Два идеологических врага у Богомолец: прививки и матюки — Богдан (@kinvshchuk) 3 июля 2019 г.

- КУРВО, НЕ МАТЕРИСЬ!

- БЛЯ?

- ТИ З ЯКОЇ КРАЇНИ, ХЛОПЧЕ?

- БЛЯ?

- ЩОСЬ Я НІКОЛИ НЕ ЧУВ ПРО КРАЇНУ "БЛЯ", ВОНИ МАТЮКАЮТЬСЯ В "БЛЯ"?

- БЛЯ?

- МАТЮКНИСЬ, МАТЮКНИСЬ ЩЕ РАЗ, НАСЕРУ Я ТВОЇЙ МАТЕРІ І Я КЛЯНУСЬ БУЛАВОЙ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТВІЙ НІЦ МОЗОК ВИЛЕТИТЬ ЯК БДЖОЛА ЮЩЕНКА!

- ТАК! pic.twitter.com/Md0IWjPBB3 — Пан 3й тст (@DFENS3000) 3 июля 2019 г.

КТО ЕТОТ МАЛЕНЬКИЙ ВОНЮЧИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПИДАРАС ХУЕСОС КОТОРЫЙ ПОДАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ НА ДЕМАТЮКАЦИЮ? pic.twitter.com/YzAfgXUVDI — Пан 3й тст (@DFENS3000) 3 июля 2019 г.

Я богомолець вже втомився втомлюватись від богомольських законопроектів цієї богомольської Верховної Ради. Богомольня, яку виробляють окремі богомоляцькі депутати, просто не проходить в жодні двері. Які походу Богомолець можна вважати автором ної лайки імені себе. Дякую, Ольга Богомолець,

написав у мережі телеведучий і журналіст Майкл Щур.