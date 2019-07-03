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      Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+

      76 Читать новость на русском
      Лесь Подерев'янський
      Лесь Подерев'янський

      На законопроект, який має обмежити матюки у публічному просторі України, бурхливо зреагували користувачі соціальних мереж. Дехто відверто глузує з такої ініціативи, а дехто добряче обурюється і висловлює своє невдоволення гострим слівцем.

      Законопроект "Про протидію лихослів'ю" або ж про дематюкацію мови зареєструвала нардеп Ольга Богомолець. Він передбачає штрафи за матюки у публічному просторі для ЗМІ та тих, хто матюкається.

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      У мережі активно обговорюють законопроект і сиплять жартами, наприклад про українського письменника і художника Леся Подерв’янського, який полюбляє слівце з перцем. А ще дехто пропонує замінювати матюки словом "богомолець".

      Лесь Подерв'янський пригрозив забрати всі свої матюки в офшори, щоб не постраждати від нового закону,
      – жартує Twitter-користувач ФОП Аццкий.

      Я богомолець вже втомився втомлюватись від богомольських законопроектів цієї богомольської Верховної Ради. Богомольня, яку виробляють окремі богомоляцькі депутати, просто не проходить в жодні двері. Які походу Богомолець можна вважати автором ної лайки імені себе. Дякую, Ольга Богомолець,
       написав у мережі телеведучий і журналіст Майкл Щур.

      коментарі законопроект дематюкація Богомолець

       

      blog_ava
      Українські мати: лайся красиво (18+)
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Українська мова мовне питання Законодавство Ольга Богомолець Курйозні новини Меми
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
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