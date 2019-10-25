Інвестиційно привабливі та не дуже щасливі: де шукати Україну в світових рейтингах

Щороку міжнародні організації складають незліченну кількість рейтингів. Вони стосуються різних галузей і показують досить об'єктивну картинку-враження про кожну з держав. І в України ця картина виходить не надто веселою...

Рейтинг інвестиційної привабливості Doing Business-2020

Хто оприлюднив: Світовий банк

Позиція України: 64/190 (наше місце/кількість країн)

У щорічному рейтингу інвестиційної привабливості Україна покращила свій показник – піднялася на 7 позицій і зайняла 64-те місце серед 190 країн з індексом 70,2.

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Україна продемонструвала прогрес за 6 з 10 показників: "Отримання дозволів на будівництво", "Підключення до системи електропостачання", "Міжнародна торгівля" , "Захист міноритарних інвесторів", "Реєстрація майна", "Доступ до кредитів".

Однак за показниками, які стосуються питань оподаткування та вирішення питань, пов’язаних з неплатоспроможністю, позиція України погіршилася.

Лідерами рейтингу є Нова Зеландія, Сінгапур, Гонконг, Данія і Південна Корея. На останніх позиціях – Венесуела, Еритрея та Сомалі.

Рейтинг купівельної спроможності

Хто оприлюднив: GfK

Позиція України: 42/42

Цього року середня купівельна спроможність українців є найнижчою у Європі. У 2018 році Україна також була на останньому місці.

Як зазначено у дослідженні, після сплати обов'язкових платежів європейці в середньому витрачають 14 739 євро (408,4 тисяч гривень) на людину на рік. Українці – лише 1 830 євро (близько 50,7 тисяч гривень), що на близько 500 євро вище, ніж минулого року, але все рівно помітно нижче, ніж в інших країн.

Лідером рейтингу є Ліхтенштейн з найвищою середньою купівельною спроможністю 67 550 євро (1,87 мільйона гривень), друге та третє місце посідають Швейцарія та Люксембург. Аутсайдерами є Косово та Молдова (у них дещо кращі показники, ніж у нас).

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Рейтинг конкурентоспроможності

Хто оприлюднив: Всесвітній економічний форум (WEF)

Позиція України: 85/141

У цьому рейтингу Україна посіла 85 місце, втративши за рік дві сходинки.

На лідерських позиціях – Сингапур, США, Гонгконг, Нідерланди, Швейцарія, Японія, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Данія. Найнижчі показники мають Конго, Ємен та Чад.



Місце України у світі

Безпечний туризм

Хто оприлюднив: Всесвітній економічний форум (WEF)

Позиція України: 107/140

Рейтинг враховує, зокрема, такі критерії: надійність поліції, кількість вбивств, поширеність терактів, загальний рівень злочинності та насильства.

Найбільш безпечною країною для подорожей назвали Фінляндію. До топу увійшли також Ісландія, Оман, Швейцарія, Гонконг, ОАЕ, Люксембург, Португалія та Нова Зеландія. Найнебезпечніше, відповідно до рейтингу, туристам подорожувати до Сальвадору, Нігерії, Ємену, Венесуели та Гондурасу.

Рейтинг найвпливовіших країн

Хто оприлюднив: US News (складений у партнерстві з BAV Group, маркетинговою компанією VMLY & R й університетом Пенсільванії)

Позиція України: 39/80

Дослідники опитали понад 20 тисяч осіб з чотирьох регіонів. Серед показників впливу враховувалося керівництво, економічний та політичний вплив, потужні міжнародні союзи та сильна армія. Україна отримала порівняно високий бал саме за останній показник.

Перше місце посідають США, Росія та Китай. На останніх позиціях – Словенія, Латвія, Естонія.

Рейтинг щастя

Хто оприлюднив: World Happiness Report (у рамках ініціативи ООН)

Позиція України: 133/156

У Міжнародному рейтингу щастя ми також не на перших позиціях. Визначали це на базі опитування жителів країн.

Тут було враховано кілька показників, серед яких: рівень соціальної підтримки, тривалість життя, свобода вибору, рівень корупції, участь громадян у благодійності та наявність негативних очікувань від майбутнього.

Лідерами рейтингу є скандинави: Фінляндія, Данія, Норвегія. Останні у рейтингу – Південний Судан, ЦАР, Афганістан, Танзанія, Руанда, Ємен, Малаві, Сирія, Ботсвана і Гаїті.



Найщасливішими визнали скандинавів

Рейтинг інноваційних країн світу

Хто оприлюднив: Вloomberg

Позиція України: 53/60

Тут Україна за рік втратила сім пунктів, адже у 2018-му посідала 46-те місце.

Рейтинг визначали за сімома критеріями:

- кількість наукових досліджень та розробок;

- кількість товарів з доданою вартістю, які виробляє країна;

- продуктивність населення;

- кількість інтегрованих в економіку хай-тек компаній;

- якість вищої освіти;

- кількість фахівців;

- кількість патентів, які зареєстровані в країні.

Всього видання розглядало 95 країн, проте оприлюднили лише топ 60.

Найбільш інноваційними цього року стали Південна Корея, Німеччина, Фінляндія, Швейцарія та Ізраїль. На останніх позиціях – В’єтнам, Мексика, Чилі.

Рейтинг свободи преси

Хто оприлюднив: Репортери без кордонів

Позиція України: 102/180

Порівняно з 2018 роком, у цьому рейтингу Україна опустилася на один пункт. За версією організації, цьому "сприяли" президентські вибори: почастішали випадки погроз і нападів, порушення конфіденційності джерел, маніпулювання новинами тощо.

Перша трійка виглядає так: Норвегія, Фінляндія та Швеція. Найгірша ситуація у Туркменістані, Північній Кореї та Ерітреї.

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Рейтинг країн із найдешевшим мобільним інтернетом

Хто оприлюднив: Worldwide mobile data pricing

Позиція України: 4/230

Це – один з небагатьох рейтингів, де Україна в лідерах. Середня вартість одного гігабайта мобільного трафіку у нас оцінюється в 0,51 долара. У Індії, яка посідає перше місце – 0,26 доларів. Наступними ідуть Киргизстан та Казахстан (0,27 та 0,49 доларів відповідно).

Найдорожчий мобільний інтернет у Зімбабве та Греції (75 та 33 долари за гігабайт).



Мобільний інтернет в Україні в рази дешевший, ніж у низці країн світу

Смертність через неправильне харчування

Хто оприлюднив: Йенський університет ім. Фрідріха Шиллера (на замовлення ВООЗ)

Позиція України: 4/51

Україна потрапила у список країн з найвищим рівнем смертності через неправильне харчування з результатом 349 випадків смертей на 100 тисяч осіб. Лідерами є Узбекистан, Туркменістан та Киргизстан.

За результатами дослідження, жителі цих країн страждають від хвороб, спричинених вживанням дуже солоної їжі, а також – овочів, горіхів та цільного зерна. Найкраще ж харчуються мешканці Іспанії, Ізраїлю та Франції.

Рейтинг сприйняття корупції

Хто оприлюднив: Transparency International

Позиція України: 120/180

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International у 2018 році надала Україні 32 бали за рівнем сприйняття корупції. Таким чином ми піднялися на 10 сходинок у порівнянні з 2017 роком.

Найбільш некорумпованими країнами визнали Данію і Нову Зеландію. Найгірша ситуація у Сирії та Сомалі.

Рейтинг паспортів світу

Хто оприлюднив: Henley&Partners

Позиція України: 43/107

У цьому рейтингу Україна піднялася на одну сходинку та посідає 43 місце. Українці без візи можуть відвідати 126 країн.

На першому місці – Японія і Сінгапур, громадяни яких можуть відвідувати без візи 190 країн і територій з 227-ми можливих. На останньому місці – Афганістан з безвізовим доступом до 25-ти країн світу.



Куди українці можуть їздити без візи