Инвесторы нервничают из-за риска России, – Милованов об угрозе для экономики Украины

Есть ряд факторов, которые мешают развитию экономики Украины. Тактически очень влияет нервозность и неопределенность, связанная с Россией.

Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал советник главы Офиса Президента и директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его словам, это влияет и на то, что инвесторы начинают выходить из Украины.

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"Однако объемы выхода маленькие. Например, видим то, что государственный заем иностранцы понемногу продают. У них было 9,5 %, а стало 8,9%. Это немного, но есть такая тенденция. Долгосрочно, конечно, это влияет", – сказал Милованов.

Любые инвесторы, внутренние и внешние, нервничают из-за риска России. Это внешний фактор,

– добавил он.

Что еще угрожает Украине

По словам Милованова, на инвесторов влияет еще и внутренний фактор. В него входит судебная система, вопрос справедливости, вопрос равных правил игры, коррупция.

Если говорить о судебной и правоохранительной системе и о законе, то за этим есть конкретные персоналии и фамилии. Их много. Но мы видим, что 30 лет эти фамилии меняются, а проблема остается. Тимофей Милованов Советник главы Офиса Президента и директор киевской школы экономики

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