Инженер "Аэрофлота" решил воплотить свою "американскую мечту" и тайно попасть в Майами. Для этого техник спрятался в туалете самолета, который должен был вылететь в США из московского "Шереметьево". Однако мужчине не повезло, его "гениальный" план раскрыли и с воздушного судна сняли.

Как сообщают в телеграм-каналах, инженер работал в аэропорту всю ночь. Уже после смены он решил отметить ее завершение с помощью алкоголя. Спиртное вселило в мужчину храбрость, поэтому он захотел радикально изменить жизнь.

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Мужчина забыл, что не забрал с работы документы

Во время обслуживания борта, котоый должен был отправиться в Майами, он спрятался в туалете. Правда, мужчина забыл, что при входе сдал свои документы. Уже перед тем, как самолет должен был оторваться от земли, технику позвонил его руководитель, чтобы спросить, почему тот оставил документы.

Инженера с самолета снимали полицейские

Тут почти эмигрант и не сдержался, дерзко заявив своему руководителю, что вот-вот будет в США. Несмотря на то, что от самолета уже убрали трап, полицейские таки попали на борт. В это время техник вышел из уборной и умостился в пустом кресле. На этом его путешествие в Майами завершилось.