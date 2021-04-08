Інженер "Аерофлоту" вирішив втілити свою "американську мрію" та таємно потрапити до Маямі. Для цього технік заховався у туалеті літака, що мав вилетіти до США з московського "Шереметьєво". Проте чоловіку не пощастило, його "геніальний" план розкрили та з повітряного судна зняли.

Як повідомляють у телеграм-каналах, інженер працював в аеропорту усю ніч. Вже після зміни він вирішив відзначити її завершення з допомогою алкоголю. Спиртне вселило у чоловіка хоробрість, отож він захотів радикально змінити життя.

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Чоловік забув, що не забрав з роботи документи

Під час обслуговування борту, що мав вирушити до Маямі, він сховався у туалеті. Щоправда, чоловік забув, що при вході здав свої документи. Вже перед тим, як літак мав відірватись від землі, техніку подзвонив його керівник, аби поцікавитись, чому той залишив документи.

Інженера з літака знімали поліцейські

Отут майже емігрант і не стримався, зухвало заявивши своєму керівнику, що от-от буде у США. Незважаючи на те, що від літака уже забрали трап, поліцейські таки потрапили на борт. У цей час технік вийшов з вбиральні та вмостився у порожньому кріслі. На цьому його подорож до Маямі завершилась.