Несмотря на давление, Inzhur построит 3 электростанции и отстаивает в суде право украинцев на свет

28 мая апелляционный суд рассмотрит дело о запрете строительства Inzhur Energy. Как сообщается, она должна стать одной из первых частных электростанций мощностью 34 МВт. Дело инициировала Киево-Святошинская окружная прокуратура.

Первую в Украине народную газопоршневую электростанцию Inzhur Energy строят в селе Софиевская Борщаговка, информирует 24 Канал. Она является частью президентской программы развития малой генерации для балансировки энергосистемы.

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Как отмечают в Inzhur, строительство первой очереди мощностью 18 МВт должны были завершить в октябре, но из-за вмешательства прокуратуры и судебных дел шансы запустить станцию вовремя уменьшаются, а вероятность, что зимой украинцы не будут иметь света, растет.

Рассмотрение дела переносилось дважды: на первое заседание 16 апреля прокурор Павлюк Елена Владимировна не пришла, объяснив это своей занятостью, второе заседание 7 мая отменили из-за болезни судьи.

Сейчас действия прокуратуры и судебной власти угрожают не только частным инвесторам, которые вложились в Inzhur Energy, но и энергетической стабильности страны. Но несмотря на все препятствия, Inzhur настроена на победу в суде и следует своему плану на следующие четыре года – построить три электростанции общей стоимостью 75 миллионов долларов,

– говорится в сообщении компании.

27 мая компания будет среди участников тендера НЭК "Укрэнерго" на создание еще одной генерирующей мощности на 16 МВт. И планирует завершить строительство первой очереди электростанции, даже если придется расторгнуть соглашение с НЭК "Укрэнерго" из-за нарушения сроков реализации проекта.

Кто хочет остановить строительство Inzhur Energy

21 марта районный суд Киева по ходатайству Киево-Святошинской прокуратуры заблокировал строительство электростанции Inzhur Energy. Компанию обвинили в том, что станция якобы строится над газопроводом высокого давления.

"Решение об остановке строительства электростанции суд принял без участия Inzhur – компанию даже не уведомили о заседании. Впрочем, прокуратуре не удалось доказать ни одного из предусмотренных законом рисков – Inzhur имеет все необходимые разрешительные документы на строительство", – отмечают в компании.

В Inzhur Energy отмечают, что как "доказательство" прокуратура использует план расположения станции и газопровода – якобы без размеров и координат, которые бы показывали их реальное местонахождение.

"Поэтому, опираясь на очевидно ненадлежащие доказательства и документы, составленные без получения информации о реальном размещении газопровода относительно станции, суд постановил остановить строительство на время уголовного производства. Заявителем для открытия уголовного производства, вероятно, стал один из жителей соседнего с электростанцией кооператива "Скифский", который является родственником прокурора одного из украинских городов", – рассказали в Inzhur Energy.

Что предшествовало

Предложив украинцам вместе строить собственную энергонезависимость, в августе 2024 года Inzhur Energy выиграла аукцион НЭК "Укрэнерго" и подписала договор на предоставление вспомогательных услуг для энергосистемы. Согласно ему, компания должна построить газопоршневую электростанцию и запустить первую очередь мощностью 18 МВт до 1 октября 2025 года. Inzhur Energy закупила оборудование на более 12 миллионов евро и в ноябре начала строительство.

Как сообщают в Inzhur Energy, станцию строят, имея все необходимые документы для строительства в соответствии с действующим законодательством, в частности от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ). Также Inzhur Energy имеет согласование от Бучанской районной военной администрации, положительную оценку воздействия на окружающую среду, согласованный и выполненный рабочий проект на защиту газопровода в пределах застройки. Кроме этого, по данным компании, государственные газовые службы, которые провели проверку объекта, не обнаружили никаких нарушений.

О проекте Inzhur Energy

Для строительства первой народной электростанции инвестиционный фонд Inzhur Energy объединил более 3000 украинцев, которые хотят сделать вклад в поддержку энергосистемы страны. Минимальная инвестиция, чтобы стать совладельцем энергокомпании – от 6 тысяч гривен. Из 20 миллионов долларов, необходимых для реализации проекта, инвесторы внесли 12 миллионов долларов. Из них более 3 миллионов долларов внес Андрей Журжий.

Украинцам интересны инвестиции в энергетику. Только за сутки после запуска фонда Inzhur Energy они вложили в него 150 миллионов гривен. То есть за день украинцы профинансировали почти треть строительства мощностей на 18 МВт. А меньше чем за год существования Inzhur Energy к фонду присоединились 3173 украинца, которые вместе инвестировали в строительство электростанции более 599,2 миллиона гривен. За этим проектом стоят не только инвестиции, но и доверие тысяч украинцев,

– уверен СЕО Inzhur Андрей Журжий.