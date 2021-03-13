В Иордании 8 человек задохнулись в COVID-больнице: глава Минздрава ушел в отставку
В Иордании 8 пациентов, которые болели коронавирусом, погибли вследствие отключения кислорода в одной из государственных больниц. После ужасной трагедии глава Минздрава страны Незири Убейдат подал в отставку.
Источник:Anadolu
Министр здравоохранения заявил, что возьмет на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в медучреждении города Эс-Салт. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Аммане.
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Что известно о причинах трагедии
По информации телеканала "Аль-Мемлеке", причиной гибели людей стало прекращение подачи кислорода в отделение интенсивной терапии. Состояние нескольких пациентов оценивали как критическое, в этой больнице они лечились от COVID-19.
Местные СМИ отмечают, что медицинское учреждение взяли в окружение правоохранители. Там проходила акция протеста родственников погибших и горожан.
Глава Минздрава подал в отставку
Глава Минздрава Иордании Незири Убейдат выразил соболезнования родным и близким погибших и ушел в отставку.
Со своей стороны премьер-министр страны Бешир аль-Хасавне объявил о начале безотлагательного расследования. Он заявил, что виновных в трагедии накажут в соответствии с законом.
Ситуация с коронавирусом в Иордании: что известно
- По состоянию на 13 марта в Иордании коронавирусом заболели 465 тысяч человек.
- Умерли от инфекции более 5 тысяч пациентов. Победить COVID-19 удалось 386 тысячам граждан.
- За прошедшие сутки, 12 марта, обнаружили 7 705 случаев заражения.
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