В Иордании 8 пациентов, которые болели коронавирусом, погибли вследствие отключения кислорода в одной из государственных больниц. После ужасной трагедии глава Минздрава страны Незири Убейдат подал в отставку.

Министр здравоохранения заявил, что возьмет на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в медучреждении города Эс-Салт. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Аммане.

Читайте также В Турции автобус сорвался со скалы: погибли школьники

Что известно о причинах трагедии

По информации телеканала "Аль-Мемлеке", причиной гибели людей стало прекращение подачи кислорода в отделение интенсивной терапии. Состояние нескольких пациентов оценивали как критическое, в этой больнице они лечились от COVID-19.

Местные СМИ отмечают, что медицинское учреждение взяли в окружение правоохранители. Там проходила акция протеста родственников погибших и горожан.

Глава Минздрава подал в отставку

Глава Минздрава Иордании Незири Убейдат выразил соболезнования родным и близким погибших и ушел в отставку.

Со своей стороны премьер-министр страны Бешир аль-Хасавне объявил о начале безотлагательного расследования. Он заявил, что виновных в трагедии накажут в соответствии с законом.

Ситуация с коронавирусом в Иордании: что известно