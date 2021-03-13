У Йорданії 8 людей задихнулися в COVID-лікарні: глава МОЗ пішов у відставку
У Йорданії 8 пацієнтів, які хворіли на коронавірус, загинули унаслідок відключення кисню в одній із державних лікарень. Після жахливої трагедії глава МОЗ країни Незірі Убейдат подав у відставку.
Джерело:Anadolu
Міністр охорони здоров'я заявив, що візьме на себе моральну відповідальність за інцидент, що стався у медзакладі міста Ес-Салт. Про це він повідомив на пресконференції в Аммані.
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Що відомо про причини трагедії
За інформацією телеканалу "Аль-Мемлеке", причиною загибелі людей стало припинення подачі кисню до відділення інтенсивної терапії. Стан кількох пацієнтів оцінювали як критичний, у цій лікарні вони лікувалися від COVID-19.
Місцеві ЗМІ зазначають, що медичний заклад взяли в оточення правоохоронці. Там проходила акція протесту родичів загиблих та містян.
Глава МОЗ подав у відставку
Голова МОЗ Йорданії Незірі Убейдат висловив співчуття рідним та близьким померлих і пішов у відставку.
Зі свого боку прем'єр-міністр країни Бешир аль-Хасавне оголосив про початок невідкладного розслідування. Він заявив, що винних у трагедії покарають відповідно до закону.
Ситуація з коронавірусом у Йорданії: що відомо
- Станом на 13 березня у Йорданії на коронавірус захворіли 465 тисяч людей.
- Померли від інфекції понад 5 тисяч пацієнтів. Перемогти COVID-19 вдалося 386 тисячам громадян.
- Протягом минулої доби, 12 березня, виявили 7 705 випадків зараження.
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