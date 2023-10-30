Об этом заявил представитель королевских Вооруженных Сил бригадный генерал Мустафа аль-Хияри. По его словам, дроны используются также в контрабанде наркотиков.
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"Мы направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ. Беспилотники стали угрозой для всех наших фронтов", - сказал он.
США являются союзником Иордании
Как отметило издание, Иордания является близким союзником США в регионе. Просьба поступила на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке в результате войны в секторе Газа, а также столкновения на ливанско-израильской границе между Хезболлой и ЦАХАЛ.
Иордания не может развернуть эти комплексы самостоятельно, поэтому мы попросили США, являющиеся нашим стратегическим партнером,
– объяснил генерал.
Аль-Хияри также сообщил, что Иордания продолжает усилия по отладке воздушного моста для поставки гуманитарной помощи палестинскому населению в секторе Газа. И подчеркнул, что военные аэродромы в королевстве "не будут использовать для опрокидывания боеприпасов и военной техники в Израиль".
Что этому предшествовало
- Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что есть риск распространения конфликта на другие части Ближнего Востока.
- 29 октября Армия обороны Израиля атаковала объекты в Сирии и Ливане. Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль своими действиями в Газе "перекрыл красные линии".