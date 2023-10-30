Об этом заявил представитель королевских Вооруженных Сил бригадный генерал Мустафа аль-Хияри. По его словам, дроны используются также в контрабанде наркотиков.

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"Мы направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ. Беспилотники стали угрозой для всех наших фронтов", - сказал он.

США являются союзником Иордании

Как отметило издание, Иордания является близким союзником США в регионе. Просьба поступила на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке в результате войны в секторе Газа, а также столкновения на ливанско-израильской границе между Хезболлой и ЦАХАЛ.

Иордания не может развернуть эти комплексы самостоятельно, поэтому мы попросили США, являющиеся нашим стратегическим партнером,

– объяснил генерал.

Аль-Хияри также сообщил, что Иордания продолжает усилия по отладке воздушного моста для поставки гуманитарной помощи палестинскому населению в секторе Газа. И подчеркнул, что военные аэродромы в королевстве "не будут использовать для опрокидывания боеприпасов и военной техники в Израиль".

Что этому предшествовало