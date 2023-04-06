Об этом 24 Каналу заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. Он отметил, что с 1 апреля россияне задались целью набрать дополнительно еще 400 тысяч контрактников.

Смотрите также Учат украинский, режут сало на Коране, одевают форму ВСУ: как ИПСО россиян граничит с безумием

"Этот процесс чем-то надо подкреплять. Соответственно, если не будет удачного применения, не будет эффективности вооруженных сил России, то понятно, что никто туда не пойдет на контрактную службу. Это во-первых", – сказал он.

Во-вторых, убежден Дзюба, у россиян наверняка видели уже десятки "рассекреченных" наших планов.

"Рассекреченных, тайных или полностью тайных". Или еще определенные планы. Ну, насколько фантазии у них хватает, настолько они и "рассекречивают" наши планы. Это по ситуации в Бахмуте", – объяснил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Почему враг распространяет ИПСО: смотрите видео

Внутренние проблемы России

Тарас Дзюба рассказал, что у россиян есть большие внутренние проблемы. Мол, они не знают, как представить подрыв российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

"И не знают, как выровнять ситуацию с запретом на строительство мечети на Священном озере в Подмосковье", – рассказал он.

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ отметил, что такие внутренние проблемы оккупантов могут стать и внешними, ведь россияне очень часто используют религиозный фактор.

"В частности, те представители Кавказа, которые призывают к участию в войне против Украины, они очень часто ссылаются на то, что это для них едва ли не "священная война", – заявил он.

Выходит так, что в Украине все мечети функционируют и нет никаких угроз, кроме вражеских атак. А в России, между тем, права мусульман притесняют.

"И также по отношению к Татарскому. С одной стороны, это сразу заявление было, что определенным образом там якобы наши "спецслужбы" причастны. Однако там очень много самих россиян не верит этому", – добавил Тарас Дзюба.

Тем более, что в России были реализованы меры безопасности, чтобы не было внутренних бунтов и выступлений.

Они, я думаю, что не позволяют определенным посторонним странам вообще проводить соответствующие "акции" в самой России,

– сказал он.

Украина имеет четкие планы

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ отметил, что большинство населения Украины верит ВСУ.

"Поверьте, у нас есть четкие планы в отношении Бахмута и всех дальнейших действий. Для того, чтобы все планы реализовались, единственное, нужно, чтобы сложились определенные обстоятельства", – пояснил он.

Тарас Дзюба добавил, что коренным образом мы отличаемся от армии агрессора тем, что у нас человеческая жизнь – это не разменная монета.

"Поэтому никто не будет воевать так, как не только вагнеровцы, но и штатные подразделения вооруженных сил России. Там, где они своими телами застилают все при осуществлении своего наступления", – рассказал представитель Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Он отметил, что ВСУ так делать не будет.

Мы мудрее, больше опираемся на возможности соответствующих средств вооружения и сделаем все так, что цель будет достигнута,

– заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Доверяйте только официальной информации

Дзюба призвал продолжать верить в ВСУ и доверять информации только из официальных источников.

Он отметил, что сейчас очень много неофициальной информации, особенно в Telegram. В частности, говорится об вбросах в региональные чаты.

"В том же Viber, WhatsApp. Региональные Telegram-каналы – это достаточно не сложно сделать. Однако, это все не та информация, за которую хотя бы кто-то какую-то ответственность может нести", – заявил он.

Ответственность есть

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что за всю информацию, в частности, по Бахмуту и другим районам боевых действий, которую дают ВСУ, они несут официальную ответственность.

То есть, она проверена не только нами, но и теми нашими партнерами, которые входят в антипутинскую коалицию и продолжают оказывать нам помощь,

– сказал он.

Тарас Дзюба добавил, что очень часто бывают такие сообщения, где говорится о якобы "обвинении руководства государства или командиров".

"Однако там ни слова не сказано о том, что Россия продолжает совершать агрессию. 99%, что это сообщение от врага. То есть, им верить нельзя", – подытожил он.

ИПСО России: последние новости