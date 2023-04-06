Об этом 24 Каналу заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. Он отметил, что с 1 апреля россияне задались целью набрать дополнительно еще 400 тысяч контрактников.
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"Этот процесс чем-то надо подкреплять. Соответственно, если не будет удачного применения, не будет эффективности вооруженных сил России, то понятно, что никто туда не пойдет на контрактную службу. Это во-первых", – сказал он.
Во-вторых, убежден Дзюба, у россиян наверняка видели уже десятки "рассекреченных" наших планов.
"Рассекреченных, тайных или полностью тайных". Или еще определенные планы. Ну, насколько фантазии у них хватает, настолько они и "рассекречивают" наши планы. Это по ситуации в Бахмуте", – объяснил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
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Внутренние проблемы России
Тарас Дзюба рассказал, что у россиян есть большие внутренние проблемы. Мол, они не знают, как представить подрыв российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.
"И не знают, как выровнять ситуацию с запретом на строительство мечети на Священном озере в Подмосковье", – рассказал он.
Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ отметил, что такие внутренние проблемы оккупантов могут стать и внешними, ведь россияне очень часто используют религиозный фактор.
"В частности, те представители Кавказа, которые призывают к участию в войне против Украины, они очень часто ссылаются на то, что это для них едва ли не "священная война", – заявил он.
Выходит так, что в Украине все мечети функционируют и нет никаких угроз, кроме вражеских атак. А в России, между тем, права мусульман притесняют.
"И также по отношению к Татарскому. С одной стороны, это сразу заявление было, что определенным образом там якобы наши "спецслужбы" причастны. Однако там очень много самих россиян не верит этому", – добавил Тарас Дзюба.
Тем более, что в России были реализованы меры безопасности, чтобы не было внутренних бунтов и выступлений.
Они, я думаю, что не позволяют определенным посторонним странам вообще проводить соответствующие "акции" в самой России,
– сказал он.
Украина имеет четкие планы
Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ отметил, что большинство населения Украины верит ВСУ.
"Поверьте, у нас есть четкие планы в отношении Бахмута и всех дальнейших действий. Для того, чтобы все планы реализовались, единственное, нужно, чтобы сложились определенные обстоятельства", – пояснил он.
Тарас Дзюба добавил, что коренным образом мы отличаемся от армии агрессора тем, что у нас человеческая жизнь – это не разменная монета.
"Поэтому никто не будет воевать так, как не только вагнеровцы, но и штатные подразделения вооруженных сил России. Там, где они своими телами застилают все при осуществлении своего наступления", – рассказал представитель Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
Он отметил, что ВСУ так делать не будет.
Мы мудрее, больше опираемся на возможности соответствующих средств вооружения и сделаем все так, что цель будет достигнута,
– заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
Доверяйте только официальной информации
Дзюба призвал продолжать верить в ВСУ и доверять информации только из официальных источников.
Он отметил, что сейчас очень много неофициальной информации, особенно в Telegram. В частности, говорится об вбросах в региональные чаты.
"В том же Viber, WhatsApp. Региональные Telegram-каналы – это достаточно не сложно сделать. Однако, это все не та информация, за которую хотя бы кто-то какую-то ответственность может нести", – заявил он.
Ответственность есть
Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что за всю информацию, в частности, по Бахмуту и другим районам боевых действий, которую дают ВСУ, они несут официальную ответственность.
То есть, она проверена не только нами, но и теми нашими партнерами, которые входят в антипутинскую коалицию и продолжают оказывать нам помощь,
– сказал он.
Тарас Дзюба добавил, что очень часто бывают такие сообщения, где говорится о якобы "обвинении руководства государства или командиров".
"Однако там ни слова не сказано о том, что Россия продолжает совершать агрессию. 99%, что это сообщение от врага. То есть, им верить нельзя", – подытожил он.
ИПСО России: последние новости
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что враг своими информационными сообщениями пытается психологически повлиять на принятие решений украинского командования по Бахмутскому направлению. А также – демотивировать наших бойцов. Впрочем, оккупантам это не удается.
- По ее словам, россияне используют сообщения о якобы своем "успехе в различных формах и видах", а также сообщения о якобы "рассекреченных" планах Украины и решениях по Бахмуту.
- Кроме того, враг продолжает запускать информационные кампании по призыву и повесткам. Россияне пытаются манипулировать на темах страха получить повестку и формировании общественного осуждения относительно работы ТЦК СП.