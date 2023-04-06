Про це 24 Каналу заявив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба. Він зауважив, що з 1 квітня росіяни взяли собі за мету набрати додатково ще 400 тисяч контрактників.

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"Цей процес чимось треба підкріплювати. Відповідно, якщо не буде вдалого застосування, не буде ефективності збройних сил Росії, то зрозуміло, що ніхто туди не піде на контрактну службу. Це по-перше", – сказав він.

По-друге, переконаний Дзюба, у росіян, напевно, бачили вже десятки "розсекречених" наших планів.

"Розсекречених, таємних або цілком таємних". Або ще певних планів. Ну наскільки фантазії в них вистачає, настільки вони й "розсекречують" наші плани. Це щодо ситуації в Бахмуті", – пояснив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

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Внутрішні проблеми Росії

Тарас Дзюба розказав, що росіяни мають великі внутрішні проблеми. Мовляв, вони не знають, як подати підрив російського пропагандиста Владлєна Татарського в Санкт-Петербурзі.

"І не знають, як вирівняти ситуацію із забороною на будівництво мечеті на Священному озері в Підмосков'ї", – розповів він.

Головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ зауважив, що такі внутрішні проблеми окупантів можуть стати й зовнішніми, адже росіяни дуже часто використовують релігійний фактор.

"Зокрема ті представники Кавказу, які закликають до участі у війні проти України, вони дуже часто посилаються на те, що це для них ледь не "священна війна", – заявив він.

Натомість, виходить так, що в Україні всі мечеті функціонують і немає ніяких загроз, окрім ворожих атак. А в Росії, тим часом, права мусульман утискають.

"І також щодо Татарського. З одного боку, це одразу заява була, що певним чином там нібито наші "спецслужби" причетні. Однак, там дуже багато самих росіян не вірить цьому", – додав Тарас Дзюба.

Тим більше, що в Росії були реалізовані заходи безпеки, аби не було внутрішніх бунтів та виступів.

Вони, я думаю, що не дозволяють певним стороннім країнам взагалі проводити відповідні "акції" в самій Росії,

– сказав він.

Україна має чіткі плани

Головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ наголосив, що більшість населення України вірить ЗСУ.

"Повірте, в нас є чіткі пани щодо Бахмуту й всіх подальших дій. Для того, щоби всі плани реалізувалися, єдине, треба, щоби склалися певні обставини", – пояснив він.

Тарас Дзюба додав, що докорінно ми відрізняємося від армії агресора тим, що в нас людське життя – це не розмінна монета.

"Тому ніхто не буде воювати так, як не лише вагнерівці, але й штатні підрозділи збройних сил Росії. Там, де вони своїми тілами застилають все при здійсненні свого наступу", – розповів представник Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Він зауважив, що ЗСУ так робити не буде.

Ми мудріші, більше спираємося на можливості відповідних засобів озброєння і зробимо все так, що мета буде досягнута,

– заявив головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Довіряйте лише офіційній інформації

Дзюба закликав продовжувати вірити в ЗСУ та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Він зазначив, що нині дуже багато неофіційної інформації, особливо в Telegram. Зокрема, мовиться про вкиди в регіональні чати.

"У тому ж Viber, WhatsApp. Регіональні Telegram-канали – це достатньо не складно зробити. Однак, це все є не та інформація, за яку хоча б хтось якусь відповідальність може нести", – заявив він.

Відповідальність є

Головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ наголосив, що за всю інформацію, зокрема, щодо Бахмуту та інших районів бойових дій, яку дають ЗСУ, вони несуть офіційну відповідальність.

Тобто, вона перевірена не лише нами, але й тими нашими партнерами, які входять до антипутінської коаліції й продовжують надавати нам допомогу,

– сказав він.

Тарас Дзюба додав, що дуже часто бувають такі повідомлення, де мовиться про нібито "звинувачення керівництва держави чи командирів".

"Однак, там ні слова не сказано про те, що Росія продовжує здійснювати агресію. 99%, що оце повідомлення від ворога. Тобто, їм вірити не можна", – підсумував він.

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