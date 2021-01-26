Троих иракцев осудили по статье о "терроризме". Они получили смертельные приговоры – всех их повесили.

Источник: AFP

В издании ссылаются на собственные источники в службах безопасности. Казнь же состоялась вскоре после смертоносного нападения террористов-смертников на рынке Багдада.

О чем речь Теракт на рынке в Багдаде: по меньшей мере 20 погибших – ужасное видео взрыва 18+

Их казнили в понедельник, 25 января, в центральной тюрьме Насыри. Правозащитные группы считают, что так власти Ирака хотели продемонстрировать свою силу. Правозащитные группы предупредили, что казни применяются по политическим причинам.

Там убеждены, что подобные приговоры будут и в будущем. По данным источника, они уже готовят еще 340 приказов о казни "за терроризм или преступные действия".

Только за 2020 год в стране казнили 30 человек. Среди них 21 человека осудили именно за терроризм и повесили.

Справка. В стране с 2005 года существует закон, который предусматривает смертную казнь каждого, кого осудили за терроризм. Человека также могут казнить, если он является членом экстремистской группы, даже если не осужден.

Что известно о теракте в Багдаде