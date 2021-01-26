В Ираке повесили 3 человек за терроризм после теракта на рынке в Багдаде: что известно
Троих иракцев осудили по статье о "терроризме". Они получили смертельные приговоры – всех их повесили.
Источник: AFP
В издании ссылаются на собственные источники в службах безопасности. Казнь же состоялась вскоре после смертоносного нападения террористов-смертников на рынке Багдада.
О чем речь Теракт на рынке в Багдаде: по меньшей мере 20 погибших – ужасное видео взрыва 18+
Их казнили в понедельник, 25 января, в центральной тюрьме Насыри. Правозащитные группы считают, что так власти Ирака хотели продемонстрировать свою силу. Правозащитные группы предупредили, что казни применяются по политическим причинам.
Там убеждены, что подобные приговоры будут и в будущем. По данным источника, они уже готовят еще 340 приказов о казни "за терроризм или преступные действия".
Только за 2020 год в стране казнили 30 человек. Среди них 21 человека осудили именно за терроризм и повесили.
Что известно о теракте в Багдаде
- Взрывы прогремели 21 января на площади Тайаран, которая расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 25 получили ранения.
- В столице Ирака Багдаде смертники привели в действие взрывные устройства на торговом рынке. В результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 20 человек.
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