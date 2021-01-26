Трьох іракців засудили за статтею про "тероризм". Вони отримали смертельні вироки – всіх їх повісили.

Джерело: AFP

У виданні посилаються на власні джерела в службах безпеки. Страта ж відбулось відбулася невдовзі після смертоносного нападу терористів-смертників на ринку Багдада.

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Їх стратили у понеділок, 25 січня, в центральній в'язниці Насирі. Правозахисні групи вважають, що так влада Іраку хотіла продемонструвати свою силу. Правозахисні групи попередили, що страти застосовуються з політичних причин.

Там переконані, що подібні вироки будуть і в майбутньому. За даними джерела, вони вже готують ще 340 наказів про страту "за тероризм або злочинні дії".

Лише за 2020 рік у країні стратили 30 людей. Серед них 21 людину – засудили саме за тероризм і повісили.

Довідка. У країні від 2005 року існує закон, який передбачає смертну кару за кожного, кого засудили за тероризм. Людину також можуть стратити, якщо вона є членом екстремістської групи, навіть якщо не засуджена.

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