В Іраку повісили 3 людини за тероризм після теракту на ринку в Багдаді: що відомо
Трьох іракців засудили за статтею про "тероризм". Вони отримали смертельні вироки – всіх їх повісили.
Джерело: AFP
У виданні посилаються на власні джерела в службах безпеки. Страта ж відбулось відбулася невдовзі після смертоносного нападу терористів-смертників на ринку Багдада.
Про що мова Теракт на ринку в Багдаді: щонайменше 20 загиблих – жахливе відео вибуху 18+
Їх стратили у понеділок, 25 січня, в центральній в'язниці Насирі. Правозахисні групи вважають, що так влада Іраку хотіла продемонструвати свою силу. Правозахисні групи попередили, що страти застосовуються з політичних причин.
Там переконані, що подібні вироки будуть і в майбутньому. За даними джерела, вони вже готують ще 340 наказів про страту "за тероризм або злочинні дії".
Лише за 2020 рік у країні стратили 30 людей. Серед них 21 людину – засудили саме за тероризм і повісили.
Що відомо про теракт у Багдаді
- Вибухи прогриміли 21 січня на площі Тайаран, яка розташована поблизу площі Тахрір в центрі іракської столиці.
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 20 осіб, ще понад 25 – отримали поранення.
- У столиці Іраку місті Багдад смертники привели в дію вибухові пристрої на торговому ринку. Внаслідок 2 вибухів загинули щонайменше 20 людей.
Поділитися новиною