Почему "Железный купол" не смог отразить атаку Ирана: что известно о ПРО Израиля

Атака Ирана на Израиль оказалась неудачной, однако это не свидетельствует о том, что израильская система противоракетной обороны продемонстрировала абсолютную эффективность. В ходе атаки были зафиксированы случаи попадания боевых частей на территорию страны и перехвата ракет на очень низкой высоте, и такие инциденты не были единичными.

Об этом пишет Defence Express. На фоне разговоров сработал или провалился "Железный купол" стоит понимать из чего состоит израильская противоракетная оборона и почему как раз этот комплекс не отражал эту атаку, а речь идет о системе Arrow, которая в разы сложнее и дороже на порядки.

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Что включает противовоздушная оборона Израиля

Стрела

Дальние перехватчики "Стрела-2" и "Стрела-3", разработаны Израилем с учетом иранской ракетной угрозы, предназначены для борьбы с угрозами как в атмосфере, так и за ее пределами, соответственно.

Он работает на высоте, что позволяет безопасно разбить любые нетрадиционные боеголовки.

Государственная компания Israel Aerospace Industries является главным подрядчиком проекта, а Boeing участвует в производстве перехватчиков.

31 октября израильские военные заявили, что применили систему противовоздушной обороны "Стрела" впервые после начала войны с ХАМАСом 7 октября для перехвата ракеты класса "земля-земля", выпущенной из района Красного моря в направлении его территории.

В сентябре прошлого года Германия подписала с Израилем письмо о намерении приобрести систему "Стрела-3" почти за 4 миллиарда евро.

"Праща Давида"

Система "Праща Давида" средней дальности предназначена для сбивания баллистических ракет, выпущенных на расстояние от 100 до 200 км (от 62 до 124 миль).

Разработан и изготовлен совместно израильской государственной компанией Rafael Advanced Defense Systems и американской RTX Corp, ранее известной как Raytheon, "Праща Давида" также предназначена для перехвата самолетов, беспилотников и крылатых ракет.

"Железный купол"

Систему противовоздушной обороны малой дальности "Железный купол" создали для перехвата ракет, которые выпускает палестинское исламистское движение ХАМАС в Газе.

Разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems при поддержке США, он начал действовать в 2011 году.

Каждая единица, которую передвигает грузовик, запускает ракеты с радиолокационным наведением, чтобы отразить угрозы малой дальности, такие как ракеты, минометы и беспилотники в воздухе.

Rafael сообщает, что поставил две батареи "Железный купол" армии США в 2020 году. Украина также хочет получить такую установку для сдерживания России, но Израиль пока предоставляет Киеву только гуманитарную поддержку и средства гражданской защиты.

Морская версия "Железного купола" для защиты кораблей и средств морского базирования была развернута в 2017 году.

Система определяет, направляется ли ракета к населенному пункту; если нет, то ракету игнорируют и позволяют ей безопасно упасть.

Сначала считалось, что "Железный купол" обеспечивает защиту города от ракет с радиусом действия от 4 до 70 км, но эксперты говорят, что впоследствии это было расширено.

Лазерная система

Израильские системы перехвата стоят от десятков тысяч до миллионов долларов, чтобы сбить входящие угрозы.

Израиль разрабатывает лазерную систему для нейтрализации вражеских ракет и беспилотников по ориентировочной цене всего 2 доллара за перехват.

Как построен израильский "Железный купол"

Сам "Железный купол" является лишь компонентом комплексной системы противоракетной обороны Израиля. Эта система предназначена для защиты от малейших угроз, таких, как неуправляемые реактивные снаряды. В то же время иранские баллистические ракеты перехватываются другими системами, среди которых ключевую роль играет Arrow.

Справка. Система Arrow отвечает за перехват баллистических ракет средней дальности. Ее начали создавать еще в конце 80-х годов по совместной программе с США, которые на этапе между 1989 по 2007 год инвестировали 50-80% всего бюджета программы, по тогдашним оценкам, в 2,4 млрд долларов.

Первая версия ракеты, испытана в начале 90-х, была запущена в серийное производство. За время испытаний было проведено девять запусков: лишь на четвертом запуске ракета смогла успешно выполнить запланированный полет, а на девятом перехватить мишень.

Система Arrow 2 / Defence Express

Однако ее возможности были признаны неэффективными. Несмотря на серьезную критику работы над системой противоракетной обороны, разработки продолжились, и в 2000 на вооружение была принята ракета Arrow 2. Ей предшествовали пятилетние испытания новой версии, выполненной по двухступенчатой схеме. Длина ракеты составляет около 7 метров, а стартовый вес – 1300 кг.

Arrow 2 разработан для перехвата ракет в атмосфере на значительных высотах с помощью кинетического перехвата, которое дополняется подрывом на расстоянии до 4 метров. Однако ее точные характеристики не были раскрыты. Это частично связано с тем, что практически сразу после ввода в эксплуатацию началась работа по модернизации системы, направленная на увеличение дальности и вероятности успешного перехвата.

В актуальной версии Block 4 в 2009 году Arrow 2 доказала возможность перехвата баллистических ракет с дальностью более 1000 км. На практике в реальных боевых условиях в 2017 году была перехвачена зенитная ракета с С-200, которой сирийцы пытались сбить израильский F-16.

Дальнейшим развитием стала Arrow 3, которая отвечает за экзоатмосферный кинетический перехват угроз. В нее США также вложили значительные средства - от 1,25 млрд долларов. Несмотря на большие возможности она меньше по габаритам, чем Arrow 2.

Arrow 3 / / Defence Express

Почему "Железный купол" не смог справиться с обстрелом Ирана

Всего у Израиля, по имеющейся информации, от двух батарей Arrow 2, каждая из которых состоит из 4-8 пусковых по 6 ракет в каждой. А также от одной батареи Arrow 3, о ее количественном составе мало что известно, но на иллюстрациях фигурировала батарея из трех пусковых, каждая из которых имеет до 6 ракет.

И если предположить, что у ЦАХАЛ только две батареи Arrow 2 и одна Arrow 3, то получается, что общий залп состоит из 114 перехватчиков. И это не про 114 перехваченных целей, потому что кроме отсутствия 100% гарантии есть также вопрос канальности - сколько одновременно целей может обстреливать комплекс. Например для Arrow 3 декларируется возможность перехватить более 5 баллистических ракет за 30 секунд.

Поэтому даже такую ПРО, на разработку которой ушли миллиардные средства и десятки лет, вполне возможно продавить мощностью залпа, когда количество выпущенных ракет просто превышает количество перехватчиков.

И именно на это и рассчитывал Иран, который запустил 181 баллистическую ракету средней дальности. Другое дело, что их точность оказалась на уровне "куда-то в Израиль", а вес боевых частей недостаточен для значительного эффекта. Но даже такие промахи резко перестают иметь значение, если Тегеран сможет снарядить свои ракеты ядерными боевыми частями.