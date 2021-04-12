Иран будет отвечать, – журналист назвал последствия аварии на ядерном объекте
Израиль открыто заявлял, что против ядерной программы в Иране, поскольку на Ближнем Востоке ядерная держава – это только он. Сейчас ситуация между странами обострилась из-за аварии на ядерном объекте.
Источник:24 канал
Единственная сторона, которая готова идти на любые шаги, чтобы сорвать ядерную программу – это Израиль. Такое мнение высказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.
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Он пояснил, что Моссад уже дал понять позицию Израиля, когда они ликвидировали одного из иранских ученых в Тегеране. Кроме политических и дипломатических войн, по словам Фараджаллаха, между Израилем и Ираном есть уже и война разведывательных сил, которая дошла до серьезных напряжений.
Иран не отступит и Израиль не отступит. Это только приведет к большей эскалации на Ближнем Востоке и Иран, я думаю, будет отвечать,
– сказал журналист.
Мохаммад Фараджаллах разъяснил, что Иран может ответить союзникам Израиля, определенным объектам или интересам Израиля в регионах. Собственно по территории Израиля этого не произойдет, пояснил главный редактор портала "Украина по-арабски".
Как будет отвечать Иран
Израиль в конце 2020 года, по словам журналиста, смог достичь исторических договоренностей с арабскими государствами. Вероятнее всего, Иран из-за ситуации вокруг ядерного объекта будет отвечать не напрямую Израилю, а его союзникам, Объединенным Арабским Эмиратам в частности.
"Убьют двух зайцев одним выстрелом: с одной стороны у них (Ирана – 24 канал) не такие уж и хорошие отношения с ОАЭ, а теперь Эмираты стали союзниками Израиля", – сказал Мохаммад Фараджаллах.
Также он вспомнил информацию СМИ о том, что недавно израильские спецсилы разрушили небольшой военный корабль Ирана в Красном море.
Иран уже собирает все возможности, ему нужна поддержка народа, чтобы месть была оправдана,
– сказал Фараджаллах.
Критические ли последствия аварии в Иране
Главный редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что последствия аварии на ядерном объекте в Иране не слишком серьезны.
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"Взрыв был не слишком убыточным, поскольку ударили в несколько установок, которые отвечают за центробежную силу и за обеспечение энергии", – пояснил журналист.
По словам Фараджаллаха, в Иране заявили, что программа не слишком уязвима, есть другие резервы соответствующих систем.
Мохаммад Фараджаллах о последствиях аварии в Иране: смотрите видео
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