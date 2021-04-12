Израиль открыто заявлял, что против ядерной программы в Иране, поскольку на Ближнем Востоке ядерная держава – это только он. Сейчас ситуация между странами обострилась из-за аварии на ядерном объекте.

Единственная сторона, которая готова идти на любые шаги, чтобы сорвать ядерную программу – это Израиль. Такое мнение высказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Он пояснил, что Моссад уже дал понять позицию Израиля, когда они ликвидировали одного из иранских ученых в Тегеране. Кроме политических и дипломатических войн, по словам Фараджаллаха, между Израилем и Ираном есть уже и война разведывательных сил, которая дошла до серьезных напряжений.

Иран не отступит и Израиль не отступит. Это только приведет к большей эскалации на Ближнем Востоке и Иран, я думаю, будет отвечать,

– сказал журналист.

Мохаммад Фараджаллах разъяснил, что Иран может ответить союзникам Израиля, определенным объектам или интересам Израиля в регионах. Собственно по территории Израиля этого не произойдет, пояснил главный редактор портала "Украина по-арабски".

Справка. 11 апреля на объекте в Натанзе произошел сбой в системе распределения энергии. Власти Ирана заявили, что это был террористический акт.

Как будет отвечать Иран

Израиль в конце 2020 года, по словам журналиста, смог достичь исторических договоренностей с арабскими государствами. Вероятнее всего, Иран из-за ситуации вокруг ядерного объекта будет отвечать не напрямую Израилю, а его союзникам, Объединенным Арабским Эмиратам в частности.

"Убьют двух зайцев одним выстрелом: с одной стороны у них (Ирана – 24 канал) не такие уж и хорошие отношения с ОАЭ, а теперь Эмираты стали союзниками Израиля", – сказал Мохаммад Фараджаллах.

Также он вспомнил информацию СМИ о том, что недавно израильские спецсилы разрушили небольшой военный корабль Ирана в Красном море.

Иран уже собирает все возможности, ему нужна поддержка народа, чтобы месть была оправдана,

– сказал Фараджаллах.

Критические ли последствия аварии в Иране

Главный редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что последствия аварии на ядерном объекте в Иране не слишком серьезны.

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"Взрыв был не слишком убыточным, поскольку ударили в несколько установок, которые отвечают за центробежную силу и за обеспечение энергии", – пояснил журналист.

По словам Фараджаллаха, в Иране заявили, что программа не слишком уязвима, есть другие резервы соответствующих систем.

Мохаммад Фараджаллах о последствиях аварии в Иране: смотрите видео