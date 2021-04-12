Ізраїль відкрито заявляв, що проти ядерної програми в Ірані, оскільки на Близькому Сході ядерна держава – це тільки він. Наразі ситуація між країнами загострилась через аварію на ядерному об'єкті.

Наразі єдина сторона, яка готова йти на будь-які кроки, щоб зірвати ядерну програму – це Ізраїль. Таку думку висловив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Він пояснив, що Моссад вже дав зрозуміти позицію Ізраїлю, коли вони ліквідували одного з іранських вчених в Тегерані. Окрім політичних та дипломатичних війн, за словами Фараджаллаха, між Ізраїлем та Іраном є вже й війна розвідувальних сил, яка дійшла до серйозних напружень.

Іран не відступить й Ізраїль не відступить. Це тільки призведе до більшої ескалації на Близькому Сході й Іран, я думаю, буде відповідати,

– сказав журналіст.

Мохаммад Фараджаллах роз'яснив, що Іран може відповісти союзникам Ізраїлю, певним об'єктам чи інтересам Ізраїлю в регіонах. Власне щодо території Ізраїлю цього не станеться, пояснив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Довідка. 11 квітня на об'єкті в Натанзі стався збій у системі розподілу енергії. Влада Ірану заявила, що це був терористичний акт.

Як відповідатиме Іран

Ізраїль в кінці 2020 року, за словами журналіста, зміг достягнути історичних домовленостей з арабськими державами. Ймовірніше, Іран через ситуацію навколо ядерного об'єкта відповідатиме не напряму Ізраїлю, а його союзникам, Об'єднаним Арабським Еміратам зокрема.

"Вб'ють двох зайців одним вистрілом: з одного боку в них (Ірану – 24 канал) не такі й хороші стосунки з ОАЕ, а тепер Емірати стали союзниками Ізраїлю", – сказав Мохаммад Фараджаллах.

Також він пригадав інформацію ЗМІ про те, що нещодавно ізраїльські спецсили зруйнували невеликий військовий корабель Ірану в Червоному морі.

Іран вже збирає всі можливості, йому потрібна підтримка свого народу, щоб помста була виправдана,

– сказав Фараджаллах.

Чи критичні наслідки аварії в Ірані

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" зазначив, що наслідки аварії на ядерному об'єкті в Ірані не надто серйозні.

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"Вибух був не надто збитковим, оскільки вдарили в декілька установок, які відповідають за центробежну силу і за забезпечення енергії", – пояснив журналіст.

За словами Фараджаллаха, в Ірані заявили, що програма не надто вразлива, є інші резерви відповідних систем.

Мохаммад Фараджаллах про наслідки аварії в Ірані: дивіться відео