Оно касается умышленного снабжения страны-агрессора иранских дронов, которыми враг атакует гражданскую инфраструктуру. Также дело касается передачи баллистических ракет малой дальности.

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Иран умышленно помогает России

По данным, которыми владеют следователи СБУ, можно утверждать, что Иран, а также его оборонно-промышленный комплекс действуют в пользу России. Они помогают Кремлю продолжать полномасштабную войну, которую он сам начал.

Расследование, которым уже занимаются следователи, должно установить детали поставок иранских дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистических ракет малой дальности "Fateh-110" и "Zolfaghar".

Цель соответствующего расследования – установить поименно причастных к передаче оружия. Также выявите способы и маршруты транспортировки вооружения. Все это сделают для того, чтобы в дальнейшем можно было привлечь к ответственности причастных.

"Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также отвечать за военные преступления России. Потому что нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей", – подчеркивает глава СБУ Василий Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что ведомство продолжит искать доказательства того, что "Шахиды" – иранские дроны. Также будут проводить необходимые экспертизы, чтобы доказать причастность Ирана. Напомним, что россияне всячески пытаются убедить, что речь идет именно о "Геране", сделанной в стране-агрессоре. Но все же прекрасно знают и понимают, что наклейки на корпусе БПЛА недостаточно, чтобы считать его именно российским.

Добавим, что причастных ожидает серьезный срок заключения. Их могут посадить на 12 лет за решетку за сотрудничество с государством-агрессором.

Почему Иран помогает России

Ответ на этот вопрос попытались дать в Институте по изучению войны. Составители отчета считают, что Россию и Китай Иран считает своими стратегическими партнерами. Теми, кто якобы поможет свергнуть главенство США.

И поскольку Украина продолжает успешно противостоять российской агрессии, Иран помогает Кремлю. Для этого дает вооружение и будет делать это до тех пор, пока Украина не преодолеет Россию. Ведь в этом случае помогать будет некому.

В то же время военный эксперт Олег Жданов уверяет, что иранские дроны – только цветочки. Более серьезными для Украины проблемами будут именно ракеты из этой страны-террористки.

А вот американский политолог Рамис Юнус предполагает, что в ближайшие недели мы получим дальнобойные ракеты. По его словам, этим занимается как власть нашего государства, так и международные партнеры.

Заметим, что иранский снаряд типа "Скад" может преодолевать свое максимальное расстояние в 300 километров за 313 секунд. Так что такие снаряды опасны, ведь с момента запуска до попадания пройдет чуть больше 5 минут.

И сбивать иранские ракеты будет сложнее. А все потому, что у них совсем другая конструкция. Главная часть боеприпаса, которым сможет владеть Россия, в полете обособляется.

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