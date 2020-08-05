Следующий этап переговоров о компенсациях семьям погибших в результате крушения в Иране состоится в октябре 2020 года. К этому времени Тегеран должен предоставить всю информацию о сбитии самолета.

Следующий этап переговоров с Ираном – в октябре

Эту тему поднял в разговоре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зафиром. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел в фейсбуке.

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После установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций,

– говорится в сообщении МИД Украины.

Переговоры с иранской стороной состоялись в конце июля

Отметим, что 30 июля в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ. Иранская сторона обещала обеспечить проведение расследования и согласилась на ряд условий Украины.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, которые выпустили иранские военные.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО.

Черные ящики расшифровали во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала