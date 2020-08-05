Іран має надати повну інформацію щодо збиття літака МАУ до жовтня, – Кулеба
Наступний етап переговорів щодо компенсацій родинам загиблих внаслідок авіатрощі в Ірані відбудеться у жовтні 2020 року. До цього часу Тегеран повинен надати усю інформацію щодо збиття літака.
Наступний етап переговорів з Іраном – у жовтні
Цю тему підняв у розмові очільник МЗС України Дмитро Кулеба зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Зафіром. Про це інформує пресслужба українського Міністерства закордонних справ у фейсбуці.
До теми Коли Іран виплатить компенсації за збиття літака МАУ: пояснення МЗС
Після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення рівня компенсацій,
– мовиться у повідомленні МЗС України.
Переговори з іранською стороною відбулись наприкінці липня
Зазначимо, що 30 липня у Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану у справі про збиття українського літака МАУ. Іранська сторона обіцяла забезпечити проведення розслідування та погодилася на низку умов України.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Авіакатастрофа літака МАУ сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
- Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО.
- Чорні скриньки розшифрували у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.